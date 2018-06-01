(إيقاد) تعتزم عقد لقاء مباشر بين سلفا كير ومشار بأديس أبابا

الخرطوم/ أديس أبابا 1 يونيو 2018 ـ كشف وزير الخارجية الإثيوبي ورقته جبيهو، الجمعة، عن جلسة محادثات مباشرة بين رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت وزعيم حركة التمرد الرئيسية رياك مشار تعقدها "إيقاد" بأديس أبابا.

سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار قبل بدء اجتماع مشترك في صورة تعود للعام 2016

ووصل سلفا كير الى العاصمة الاثيوبية، منذ يوم الأربعاء، في زيارة مفاجئة برفقة كبير مفاوضيه نيال دينق نيال وعدد من الوزراء رفيعي المستوى.

وقال وزير الخارجية الأثيوبي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني إن "هيئة (إيقاد) قد قررت الجمع بين الرئيس سلف اكير ونائب الرئيس السابق مشار وجها لوجه".

وأضاف بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية أن "إيقاد" ستقود المحادثات. وتابع "علاوة على ذلك فإن المنظمة جاهزة لفرض العقوبات على المعوقين لاتفاقية السلام".

ووافق مجلس الأمن الدولي، الخميس، على تجديد عقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو القادم للنظر فى فرض حظر للسفر وتجميد أرصدة ستة من زعماء جنوب السودان إذا لم يتوقف الصراع فى البلاد بحلول 30 يونيو الحالي.

وذكر وزير الخارجية الإثيوبي أن مواطني جنوب السودان ينتظرون توقيع اتفاقية السلام، وواثقون من تنفيذ هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد يشارك في اجتماع الدورة الـ 62 غير العادية لمجلس وزراء الإيقاد حول جنوب السودان الذي بدأ أعماله الخميس بأديس أبابا.

وتعصف بجنوب السودان الذى انفصل عن السودان عام 2011 حرب أهلية أطلق شرارتها تنافس بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.