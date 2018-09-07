(إيقاد) تعتمد اتفاق سلام جنوب السودان بأديس أبابا وليس الخرطوم

الخرطوم 7 سبتمبر 2018 ـ قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، الجمعة، إن قمة زعماء دول هيئة "إيقاد" التي تشهد إقرار اتفاقية سلام جنوب السودان الموقعة أخيرا بالخرطوم ستنعقد الأربعاء القادم بأديس أبابا.
- وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد في مؤتمر صحفي السبت 4 أغسطس 2018 (سونا)
وبعد توقيع فرقاء جنوب السودان على اتفاق السلام بالأحرف الأولى في 30 أغسطس قالت الخرطوم إنها ستستضيف قمة لدول "إيقاد" تطرح خلالها تحفظات للمعارضة الجنوبية ومن ثم تعتمد اتفاقية السلام.
وكشف وزير الخارجية لوكالة السودان للأنباء، عن مشاورات مكثفة بين قادة دول "إيقاد" على هامش القمة الأفريقية الصينية ببكين، قال إنها أفضت إلى انعقاد قمة "إيقاد" العادية المؤجلة منذ تسع سنوات في العاصمة الإثيوبية في 12 سبتمبر الحالي.
وأوضح أن هذه القمة ستناقش الأعمال العادية لهيئة "إيقاد"، كما تشهد إقرار اتفاقية سلام جنوب السودان التي تم التوقيع عليها أخيراً في الخرطوم.
وظل رؤساء وقادة الإيقاد يعقدون اجتماعات متواصلة للقضايا الطارئة بالقارة خلال السنوات الماضية.
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