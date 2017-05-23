(إيقاد) تفتح مكتبا بالخرطوم ودعم تنموي للسودان بـ 51 مليون يورو

الخرطوم 23 مايو 2017 ـ وقع السودان ومنظمة (ايقاد)، الثلاثاء بالخرطوم، على اتفاقية المقر لفتح مكتب للمنظمة بالسودان، ووقع عن الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم، وعن (ايقاد) سكرتير المنظمة محمد موسى، كما جرى توقيع اتفاقية دعم تنموي بـ 51 مليون يورو بين السودان وإيقاد وألمانيا.

التوقيع على اتفاقية مقر لإيقاد بالخرطوم

وأعتبر ممثل الإيقاد ـ بحسب تصريح لللمتحدث الرسمي باسم الخارجية ـ إفتتاح مكتب بالخرطوم "خطوة مهمة في مسار تسهيل عمل الإيقاد وتمكينها من تنفيذ مشروعات مهمة في إطار دور المنظمة الرامي لدعم الاستقرار والتنمية بالسودان والإسهام الكلي في مشروعات التكامل الاقتصادي بالقارة الأفريقية".

من جهته عبر عبد الغني النعيم عن "تقدير السودان لكافة الجهود التي تضطلع بها الإيقاد لدعم السودان" ، مشيداً بدور المنظمة التاريخي في الإسهام في تحقيق السلام في السودان.

ونوه المسؤول السوداني الى وجود مقر للايقاد بالسودان وفي هذه المرحلة الهامة التي يستعد فيها السودان للانفتاح الكبير واستقبال الدعم وبرامج التعاون من الخارج.

ولفت الى توقيع اتفاق ثلاثي بين السودان والحكومة الألمانية والايقاد لتوفير دعم تنموي للسودان يبلغ 51 مليون يورو، يتم تنفيذه عبر الإيقاد في مشروعات تيسير سبل المعيشة ورفع كفاءة المجتمعات والتنمية والاستقرار بمناطق شرق السودان ودارفور والمناطق المتأثرة بالنزاعات في السودان.

وأكد وكيل الخارجية دعم وتعاون حكومة السودان لكافة جهود الإيقاد وتقديم التسهيلات اللازمة لها كي تقوم بمهامها وبالوجه الأكمل حتى ترى كافة المشروعات والبرامج النور.