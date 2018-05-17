(إيقاد) تلتقي بأطراف نزاع جنوب السودان لمناقشة الحكم والأمن

أديس أبابا 17 مايو 2018- عقدت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (الإيقاد) اجتماعا ضم جميع الأطراف المتحاربة في جنوب السودان لمناقشة قضايا الحكم والأمن قبل انطلاق الجولة الجديدة من منتدى إعادة تنشيط السلام رفيع المستوى المقرر عقده اليوم 17 مايو.

منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى في قاعة الاتحاد الأفريقي بأديس بابا

وتهدف الجلسة الاستشارية التي عقدت في أديس أبابا بإثيوبيا من 15 إلى 16 مايو لتزويد الأطراف المختلفة في جنوب السودان بمعلومات أساسية لتمكينها من تحديد الترتيبات الأمنية المثلى وخيارات تقاسم السلطة والتحديات المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية

وقال رئيس شعبة السلام والأمن في الإيقاد تيولودي غيبريمسكل "خلال الفترة الفاصلة بين المرحلة الثانية من منتدى إعادة تنشيط السلام الرفيع المستوى واليوم بدأ مجلس وزراء الإيقاد العمل مع أطراف النزاع في جوبا وأديس أبابا وبريتوريا من أجل تقريب وجهات النظر المتباينة حول القضايا الموضوعية المعلقة".

ووفقاً لمسؤول الإيقاد فإن الهيئة قامت بتنظيم الندوة الحالية لتحفيز المناقشات وتوسيع وجهات نظر المشاركين، معرباً عن تفاؤله بأن النتيجة ستسهم في المداولات في المرحلة التالية من المنتدى الذي يبدأ 17 مايو.

وقدمت المشاورات لممثلي الأطراف الرئيسية إعادة النظر في المبادئ والممارسات العامة المتعلقة بقضايا الحوكمة والأمن خلال التحولات السياسية.

وستعقب الجلسة المعنية بنظام الحكم في جنوب السودان والأوضاع الأمنية منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى الذي يسعى، بسحب مسؤولين من الإيقاد، إلى ضمان توقيع اتفاق سلام من الأطراف المتحاربة المتورطة في الصراع الذي شرد الملايين من المواطنين.

وقالت الكتلة الإقليمية في بيان " انه في حين أن الجلسات ليست للتفاوض، إلا أن دراسات الحالة والعروض التقديمية تهدف إلى تمكين المشاركين من التفكير في بيئة غير متخاصمة في التحديات الخاصة بالانتقال في سياق جنوب السودان".

ومن المتوقع أن تنظم ورشة لمناقشة قضايا الأمن والحكم، من بين أمور أخرى، للوصول إلى فهم أفضل لتحديات ووقف إطلاق النار الدائم وترتيبات الأمن الانتقالي، وإيجاد فهم مشترك للمفاهيم والخيارات الرئيسية للترتيبات الأمنية الانتقالية، وكذلك تعزيز المعرفة التي تمكن المشاركين من التفكير عن حلول لتحديات وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية الانتقالية.

واندلعت أعمال العنف في جنوب السودان خلال ديسمبر 2013 عندما تحولت المشاحنات الداخلية داخل الحزب الحاكم إلى أعمال عنف. وشهد الصراع، الذي يدخل الآن عامه الخامس، مقتل عشرات الآلاف.