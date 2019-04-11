ابن عوف يؤدي اليمين رئيسا للمجلس العسكري وعبد المعروف نائبا

الخرطوم 11 أبريل 2019- ادى قائد الانقلاب في السودان عوض بن عوف، ليل الخميس القسم رئيساً للمجلس العسكري، بينما واصل الالاف اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.
ونقل التلفزيون الرسمي مشاهد لابن عوف وهو يقسم إيذانا بقيادة المجلس العسكري الانتقالي كما أدى الفريق كمال عبد المعروف الماحي اليمين نائباً له.
ولم يتم الكشف حتى الآن عن بقية أعضاء المجلس العسكري.
وفي الأثناء واصل آلاف المحتجين المنادين برحيل النظام، الاعتصام برغم سريان حظر التجوال اعتبارا من العاشرة مساء، وسط مخاوف من تعرضهم لهجمات تجبرهم على فض الاعتصام بالقوة.
وناشد الجيش في وقت سابق من الخميس المواطنين باحترام حظر التجوال الذي تقرر تطبيقه في سياق الإجراءات التي تم إعلانها في البيان الأول لقادة الانقلاب.
أخر الآراءكلام الثورة دخل الحوش : مُدُن السودان تنتفض... وشعبه ينتصر! 2019-04-11 08:51:13 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com أهلنا يقولون فى عاميتهم السمحة (أى الجميلة و" مستحيلة " ) والسمحاء ( أى التى فيها يُسرُ وسُهولة ) " الكلام دخل الحوش " حينما يتّضح الأمروينقضى، ويصبح التعبير جليّاً، لا يشوبه أىّ (...)
الإسلاميون الحاكمون يعودون الي بيت الطاعة 2019-04-10 00:28:04 ياسر عرمان منذ ان إتخذ البشير قراره بمواجهة نصف الإسلاميين بالنصف الاخر الذي معه، وأتي بمحمد طاهر ايلا واحمد هارون أحس الإسلاميين الذين أبعدوا بالخطر وزاد وضعهم سواء بإعتصام القيادة العامة الذي أوضح بجلاء إن القوات (...)
بعد إذن الانتفاضة ؛ قمة العرب وأصل القرارات 2019-04-08 12:50:42 يقلم : محمد عتيق إختتم القادة العرب ، قادة الأنظمة الرسمية ، مؤتمرهم الدوري الثلاثين بالعاصمة التونسية تحت اسم "قمة العزم والتضامن" ، وجاء بيانهم الختامي بعنوان "اعلان تونس" مركزاً علي مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة (...)
المزيد