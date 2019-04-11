ابن عوف يؤدي اليمين رئيسا للمجلس العسكري وعبد المعروف نائبا

الخرطوم 11 أبريل 2019- ادى قائد الانقلاب في السودان عوض بن عوف، ليل الخميس القسم رئيساً للمجلس العسكري، بينما واصل الالاف اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

ونقل التلفزيون الرسمي مشاهد لابن عوف وهو يقسم إيذانا بقيادة المجلس العسكري الانتقالي كما أدى الفريق كمال عبد المعروف الماحي اليمين نائباً له.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن بقية أعضاء المجلس العسكري.

وفي الأثناء واصل آلاف المحتجين المنادين برحيل النظام، الاعتصام برغم سريان حظر التجوال اعتبارا من العاشرة مساء، وسط مخاوف من تعرضهم لهجمات تجبرهم على فض الاعتصام بالقوة.

وناشد الجيش في وقت سابق من الخميس المواطنين باحترام حظر التجوال الذي تقرر تطبيقه في سياق الإجراءات التي تم إعلانها في البيان الأول لقادة الانقلاب.