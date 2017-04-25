اتحاد الصحفيين السودانيين يطلب طرد ممثلي المؤسسات الصحفية المصرية

الخرطوم 25 أبريل 2017 ـ طلب اتحاد الصحفيين السودانيين، من الحكومة، الثلاثاء، طرد جميع ممثلي المؤسسات الصحفية المصرية بالبلاد، وأعلن تبرؤه من تبني أو توقيع ميثاق شرف مع الإعلام المصري، بعد ساعات من حظر القاهرة لدخول صحفيين سودانيين.

مقر اتحاد الصحفيين السودانيين بالخرطوم

وأوقفت السلطات المصرية، مساء الإثنين، بمطار القاهرة الصحفية بصحيفة "السوداني" إيمان كمال الدين وأمرتها بالعودة الى البلاد، بعد 24 ساعة من إجراء مماثل بحق الكاتب الصحفي بـ "الانتباهة" الطاهر ساتي.

ودعا اتحاد الصحفيين السودانيين في بيان،الثلاثاء، الحكومة السودانية، لإعمال مبدأ المعاملة بالمثل، بطرد جميع الممثليات الاعلامية والصحفية المصرية من السودان، الرسمية والخاصة، ومنع دخول المطبوعات المصرية وإصدار الأمر لوسائل الإعلام السودانية المشاهدة والمسموعة والمقروءة بعدم بث أي محتوى مصري.

وأكد "تبرّؤه من تبني أو التوقيع على أي ميثاق شرف مشترك مع الإعلام المصري قبل أن يستعيد الأخير رُشد التعامل مع الصحفيين السودانيين الذين لا يرضون الضيم والتقليل من قدراتهم في قيادة التنوير في دولة مستقلة وسيدة قرارها، وساعية بقوة لتحقيق مصلحة شعبها بعيداً عن التبعية العمياء" حسب نص البيان.

يشار الى أن وزير الخارجية المصري سامح شكرى أنهى الأسبوع الماضي مباحثات في الخرطوم على مستوى اللجنة الوزراية المشتركة وخلصت المشاورات الى ضرورة التهدئة بين البلدين وابرام ميثاق شرف إعلامي.

وطالب اتحاد الصحفيين جميع عضويته، بالتوقف عن السفر إلى مصر، وأبدى استعداده لتوفير المساعدة لمنسوبيه في محوري العلاج والسياحة إلى وجهات أخرى "تحترم حملة الأقلام، لا إهانتهم وحبسهم وطردهم وتكبيدهم الخسائر المادية والنفسية".

واستنكر بشدّة استمرار المخابرات المصرية في احتجاز الصحفيّين السودانيّين بمخافرها في مطار القاهرة ومنعهم من الدخول لمصر، وإبعادهم لبلادهم في ظروف بالغة السوء.

وتابع "هذا ما يعرّضهم وأسرهم للترويع والاهانة والحط من الكرامة وتقييد حرية التنقل التي كفلتها المواثيق الدولية".

واعتبر الاتحاد، احتجاز وطرد الصحفية (إيمان كمال الدين) بمطار القاهرة مساء الاثنين بعد 24 ساعة من ابعاد الكاتب الصحفي الطاهر ساتي، استهدافا واضحا للصحفيين السودانيين بلا استثناء، وتأكيداً لسعي المخابرات المصرية إلى تحميل الصحفيين السودانيين "ما حصدته القاهرة من غرس فاشل نتاج تدابيرها الفاشلة ضد السودان".

وأبدى أمله في "تدخل عقلاء مصر لوقف هذا التصعيد الذي تحركه آلة هدامة تهدف لنسف أي تقارب مصري سوداني، قوامه الندية والمصالح المتكافئة واحترام الآخر".

وفي وقت لاحق من ليل الإثنين، أجرى سفير السودان لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم اتصالا بمساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان وجنوب السودان أحمد فاضل، ونقل له استياءه من الإجراءات التي طالت عدد من الصحفيين اليومين الماضيين.