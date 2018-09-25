 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 25 أيلول (سبتمبر) 2018

اتحاد المصارف ينتقد بنك السودان ويتوقع المزيد من شح النقود

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 25 سبتمبر 2018 ـ حمل اتحاد المصارف السوداني، الثلاثاء، مسؤولية شح النقد لبنك السودان المركزي وتوقع مزيدا من تجفيف السيولة عقب قرارات أخيرة أصدرها.

JPEG - 14.5 كيلوبايت
مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وكان رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية معتز موسى قد أفاد الأسبوع الماضي بأن أزمة شح النقود ستنتهي في غضون 8 ـ 10 أسابيع بعد أن عانت منها البلاد منذ أشهر.

وقال رئيس اتحاد المصارف عباس عبد الله عباس إن السياسات النقدية والمالية التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا أدت إلى تحكم البنك المركزي في الكتلة النقدية، ما ترتب عليه من فوضى في الأسواق وتشوهات لسعر الصرف والمزيد من المضاربات بالعملة الأجنبية.

وتوقع عباس خلال مخاطبته لسمنار "أسباب السياسات المالية والنقدية الراهنة وآثارها على النظام المصرفي والسوق" بقاعة الشارقة، مزيدا من تجفيف السيولة عقب قرار البنك المركزي بقفل حسابات الهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية بالعملات الأجنبية والمحلية لدى المصارف التجارية وإيداع جميع أرصدتها لدى المركزي.

ونفى وجود أي دور للمصارف التجارية في شح النقد (أزمة الكاش) لافتا إلى الحملة الإعلامية التي شنت مؤخرا على المصارف وتحميلها لأسباب الأزمة.

وأكد رئيس اتحاد المصارف حرص المصارف التجارية على حقوق العملاء وإتاحة أرصدتها لتلبية احتياجاتهم في حال توفير البنك المركزي للنقد من احتياطاته، مشيرا إلى مساهمة احتكار البنك المركزي لشراء الذهب في المزيد من التهريب.

وأوصى بضرورة تبني بنك السودان لسياسات نقدية واقعية مستدامة وطالب بإعادة الثقة في المصارف بعودة العمل بالصرافات وإيداع المزيد من المبالغ بها ومد المصارف بالنقود على مدار اليوم.

ودعا إلى ضرورة تمكين ثقافة التعامل الإلكتروني للجمهور وإلزام المؤسسات الحكومية بعدم السداد النقدي والاتفاق مع المعدنين التقليديين "الدهّابة" بالسداد الإلكتروني، مطالبا المركزي بتبني إنشاء مصرف للتعامل والتجول في مناطق الإنتاج لشراء الذهب.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

جِنْ الجنجويد ! 2018-09-25 14:54:27 كتبت : سلمى التجاني أقرب قراءة لما تقوم به قوات الجنجويد من انتهاكات في حق المواطنين بأحياء الخرطوم ، وذلك باستهداف الشباب بالضرب وحلاقة الشعر ، هو أن هذه القوات قد كُلِّفت بمهمة إثارة الرعب في الشوارع ، في أوساط الشباب (...)

سؤال الشباب ...( ٨ ) 2018-09-24 16:44:46 كتب : محمد عتيق عبر عدد من الحلقات في هذه الزاوية جرت مخاطبة الأجيال الشابة الجديدة ، وفي ختامها اود تلخيص ‏بعضها واستكمالها .. ‏مع التأكيد على احترامنا التام لآباء الاستقلال ‏وقيادات الدولة السودانية المستقلة حتى اليوم (...)

الصَّادق المهدي.. تجلِّيات زعيم طائفي (1 - 6) 2018-09-23 22:34:51 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk مقدِّمة ترددت كثيراً، أو ملكني التردُّد في أكثر من مرة فيم أسمِّي هذا العمل الذي أودُّ أن أقوم به، أو أعكف عليه. أهو خطاب مفتوح إلى من يهمه الأمر خاصة، والمواطنين من أهل (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.