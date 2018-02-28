الخرطوم 28 فبراير 2018 ـ كشف رئيس اتحاد نقابات عمال السودان أن مرتب العامل يعادل 22.5% فقط من تكلفة المعيشة، بينما أعلن مسؤول حكومي أن البلاد ستكتفي من القمح بإنتاج 2,3 مليون طن العام القادم.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

وسجل معدل التضخم بالسودان في يناير الماضي رقماً قياسياً غير مسبوق وقفز بنسبة زيادة تجاوزت الـ 100% ليسجل معدل التضخم 52,37% مقارنة بـ 25.15% لشهر ديسمبر.

وأعلن رئيس اتحاد نقابات العمال يوسف علي عبد الكريم، أن الأسبوع المقبل سيشهد أول اجتماعات للجنة زيادة الأجور، بمشاركة النائب الأول لرئيس الجمهورية.

وأكد في تصريحات صحفية بودمدني يوم الأربعاء سداد كل متأخرات العاملين الاتحادية، مشير إلى استمرار جهود الاتحاد بالتنسيق مع الولايات في برامج تخفيف أعباء المعيشة وتوفير قوت العاملين وتمليك وسائل الإنتاج لزيادة دخل العاملين.

وأقرت الحكومة إجراءات تقشفية قاسية في موازنة العام 2018 قضت بمضاعفة أسعار الخبز والدواء ورفع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلا عن 6.7 جنيه.

إلى ذلك أعلن المنسق القومي لمحصول القمح فتح الرحمن عثمان عن وضع خطة لزيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح حتى تصل مساحة زراعته إلى مليون فدان من أجل الاكتفاء الذاتي ليصل الإنتاج إلى 2,3 مليون طن العام القادم.

وأكد وضع سياسات إضافية من أجل الاكتفاء المحلي، وذلك بالتوسع في المساحات وتكثيف الدراسات اللازمة لتوفير محصول القمح.

وقال لوكالة السودان للأنباء إن زيادة السعر التركيزي لمحصول القمح بمعدل الجوال بمبلغ 750 جنيها يعتبر أن الدولة أصابت عين الحقيقة وأنه مشجع ومحفز للمزارعين وكل المستثمرين على أن يقوموا بزراعة القمح في المواسم القادمة.

وتابع "رفع الأسعار هو مساعدة واضحة للاهتمام بزراعة المحصول وتحديد مساحات إضافية".

وأوضح أن إدارته في هذا الجانب أجرت الدراسات اللازامة وتم رفعها لوزير الزراعة ومن ثم إلى مجلس الوزراء.