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اتحاد عمال السودان يقترح زيادة الحد الأدنى للأجور الى 8.778 جنيها

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الخرطوم 7 نوفمبر 2019- كشف اتحاد عمال السودان عن تقدمه بمقترح لوزارة المالية واللجنة العليا لإعداد موازنة ٢٠٢٠م ، لزيادة الأحد الأدنى للأجور إلى ٨.٧٧٨ جنيها بجانب إزالة المفارقات في الرواتب واعفاء العاملين من ضريبة الدخل الشخصي.

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لازالت أسعار السلع في السودان تسجل ارتفاعا مضطردا

وقال أمين علاقات العمل باتحاد عمال السودان خيري النور لـ (سودان تربيون) إن المقترح بهذه الزيادة لمواكبة ارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم.

وحددت دراسة أعدها تجمع المهنيين السودانيين في وقت سابق تكاليف المعيشة الشهرية لأسرة من خمسة أشخاص مبلغ 15218 جنيه وأشارت إلى أن المبلغ لتغطية الضروريات دون الكماليات والطوارئ مع التزامها الحدود الدنيا للكميات والاسعار.

وتوقع النور اجتماع الاتحاد مع وزير المالية خلال اليومين المقبلين للنظر في مسألة زيادة الاجور.

وأوضح ان الاتحاد يدفع سنويا بخطته للدولة لزيادة الأجور لمقابلة ارتفاع أسعار السلع لجهة الفارق الكبير بين تكلفة المعيشة والأجور.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيهاً، لا تكاد تغطي ما نسبته 20 % من كلفة المعيشة، ما يجعل معظم المواطنين يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة.

ولم ترفع حكومة النظام المعزول الحد الأدنى للأجور منذ 2013م بالرغم من استمرار ارتفاع أسعار غالبية السلع الا انها بعد زيادة الاحتجاجات في ديسمبر من العام الماضي أعلنت عن زيادة الحد الأدنى للأجور في موازنة العام ٢٠١٩ بواقع ٥٠٠ جنيها لأقل درجة في هيكل الرواتب و٢٥٠٠ جنيه للدرجات العليا.

ويعاني السودان ارتفاع في أسعار السلع والخدمات الضرورية بجانب تكرار أزمات الخبز والوقود والمواصلات ما أدى إلى خروج محتجين للشوارع والإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.



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