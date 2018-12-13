اتساع خلافات قوى سودانية معارضة برغم دعوات للوحدة والتنسيق المشترك

الخرطوم 13 ديسمبر 2018- اتسعت الشقة بين قوى المعارضة السودانية في الداخل وانهارت سريعا مساع كانت مبذولة للتقارب بين أكبر تنظيمين وصولا لبرنامج مشترك واتفاق على الحد الأدنى.

فاروق ابو عيسى رئيس قوى الاجماع الوطني المعارض

وتأسف بيان لقوى (نداء السودان) بالداخل على انكار تحالف (الاجماع الوطني) رسائل واجتماعات غير رسمية جرت مع التحالف بشأن إحكام الوحدة والتنسيق المشترك لرفع وتيرة المقاومة.

وأوضح في بيان تلقته (سودان تربيون) الخميس أن رئيس قوى (نداء السودان) بالداخل عمر الدقير بعث الاثنين الماضي رسالة لرئيس تحالف الاجماع فاروق ابوعيسى الذي استلمها ورحب بها عبر مكالمة هاتفية، أكد فيها دعوته لاجتماع عاجل لرؤساء قوى الإجماع للتعاطي الإيجابي مع المبادرة.

وكان الدقير دعا في رسالته للتلاقي والعمل المشترك "من أجل تصعيد المقاومة الجماهيرية السلمية عبر التعبئة والتنظيم لخلاص البلاد من النظام الحالي.

وأضاف البيان "انعقد اجتماع غير رسمي بين قيادات من نداء السودان بالداخل والإجماع الوطني نهار الأربعاء ١٢ ديسمبر، دار فيه نقاش عميق حول تطورات الراهن السياسي وتباينات المواقف بين أطراف المعارضة وكيفية تجاوزها والتنسيق المشترك".

وطبقا للبيان فإن قيادات قوى الإجماع ممن حضروا الاجتماع أكدوا أنهم سيناقشون رسالة الدقير في اجتماع مساء ذات اليوم.

وتابع "فوجئنا بالرد الذي حمله بيان قوى الإجماع في الوقت الذي كنا نتوقع فيه تعالياً عن الصغائر وترتيباً صحيحاً للأولويات".

وكان بيان لقوى الاجماع الوطني الأربعاء أوضح أن رئيس التحالف فاروق أبو عيسى لم يتسلم أي مكتوب من الدقير واطلع عليها في وسائط التواصل الاجتماعي.

وأكد موقفه الثابت والداعي لإسقاط النظام كطريق وحيد لخلاص الشعب السوداني.

يشار الى أن قوى في تحالف الاجماع الوطني ترفض التنسيق مع أحزاب نداء السودان باعتبار أن الأخيرة لا تمانع في الجلوس الى النظام والتفاوض معه تحت لافتات ثنائية، وهو ما يرفضه التحالف الذي ينأى بنفسه عن مبدأ التفاوض من الأساس.