اتفاقات بين السودان وتركيا في مجال الاستثمار النفطي والتعاون المصرفي

الخرطوم/ أنقرة 1 يونيو 2018 ـ وقع السودان وتركيا في أنقرة، الجمعة، مذكرات تفاهم تكفل لشركة النفط التركية الاستثمار في مجال النفط بالسودان ولمصارف تركية فتح أفرع لها بالبلاد.

البشير وصف زيارة أردوغان للخرطوم بأنها "تاريخية" ..الأحد 24 ديسمبر 2017 (صورة لوكالة الأناضول)

وتوجت مباحثات بين الرئيسين السوداني عمر البشير، والتركي رجب طيب أردوغان بالخرطوم في ديسمبر الماضي بالتوقيع على 12 اتفاقية وتم الاتفاق على رفع التبادل التجاري الى مليار دولار خلال عام، ترتفع مستقبلا الى أكثر من 10 مليار دولار، بدلا عن 500 مليون دولار حجم التبادل الحالي.

ووقعت وزارة النفط والغاز السودانية مع شركة النفط التركية مذكرة تفاهم لدخول الاستثمار النفطي وتدريب الكوادر السودانية.

ووقع عن وزارة الجانب السوداني وزير النفط والغاز أزهري عبد القادر، وعن الشركة التركية ممثل عن الشركة.

واختتم الوفد لقاءاته يوم الخميس بالرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية التركية، وتم التوقيع على اتفاق إطاري، تستثمر بموجبه الشركة في إنتاج النفط في عدد من الحقول النفطية.

وأبدت الشركة الرغبة في الدخول والاستثمار في عدد من المربعات.

وينتظر أن يصل السودان في غضون أيام وفد فني من شركة النفط الحكومية التركية إلى السودان، للشروع في الخطوات العملية للاستثمار التركي.

ويلتقي الوفد السوداني يوم السبت بوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي.

ويزور وزير النفط والغاز السوداني تركيا ضمن وفد عالي المستوى بقيادة وزير المالية والتخطيط الإقتصادي محمد عثمان الركابي، بدعوة من وزير الاقتصاد التركي.

واتفق الوفد السوداني مع الجانب التركي إثر لقاءات في مدينتي إسطنبول وأنقرة على ضرورة الإسراع بتنفيذ كافة نتائج زيارة الرئيس أردوغان إلى السودان.

والتقى الوفد بكل من مدير عام بنك آكتف ومدير عام بنك زراعات ومدير عام بنك البركة، وتم الاتفاق على فتح فرع لبنك آكتف وآخر لبنك زراعات بالخرطوم للإسهام في تمويل مشروعات الشراكة التركية في السودان، كما أُتفق الجانبان على تعزيز أنشطة بنك البركة عبر فرعه بالسودان.

وينتظر أن يوقع محافظ بنك السودان المركزي على مذكرة تفاهم مع رصيفه محافظ البنك المركزي التركي في أنقرة.