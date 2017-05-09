 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 9 أيار (مايو) 2017

اتفاقية بنكية بين السودان وتونس لنقل تجربة الصيرفة الإسلامية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 9 مايو 2017 ـ وقع البنكان المركزيان في السودان وتونس اتفاقية تفاهم، الثلاثاء، وطلبت تونس بمقتضى الاتفاقية مدها بتجربة الصيرفة الإسلامية وخبراء في هذا المجال.

JPEG - 14.5 كيلوبايت
مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

ومنذ أسلمة الجهاز المصرفي بالسودان في 1992 إنشأ البنك المركزي، الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية لضمان تنقية العمليات المصرفية من شبهة الربا.

والتقى محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر بالخرطوم، يوم الثلاثاء، محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري.

وأكد حازم توقيع اتفاقية تفاهم تتعلق بالتعاون بين البنكين المركزيين، أهميتها في تبادل الخبرات وإعادة فتح العلاقات المصرفية مع الجهاز المصرفي التونسي وتشجيعها من قبل البنكين المركزيين.

وأشار إلى طلب البنك المركزي التونسى من بنك السودان ـ في إطار مذكرة التفاهم ـ مدهم بتجربة الصيرفة الإسلامية وبخبراء في هذا المجال، الى جانب التشاور حول الرقابة المصرفية والسياسات النقدية والتمويلية.

وتوقع محافظ بنك السودان أن تشهد الفترة القادمة نشاطا وعلاقات مصرفية متميزة مع البنوك التجارية في تونس، منوها الى دور البنكين المركزيين في تشجيع البنوك التجارية على إنشاء علاقات مصرفية بينها حتى يسهل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وقال لوكالة السودان للأنباء عقب توقيع اتفاقية تفاهم، إن زيارة محافظ البنك المركزي التونسي تأتي في إطار رفع الحظر عن الجهاز المصرفي والمالي في السودان وبدء التعاملات المصرفية بين السودان والدول الأخرى.

ووقع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما في يناير الماضي أمرا تنفيذيا برفع العقوبات ضد السودان بصورة مؤقتة ما يمكن السودان من ممارسة التجارة والاستثمار عالميا.

ووصف حازم الزيارة بالناجحة مع بدء التعاملات المصرفية بين السودان والدول الأخرى ما يسهل حركة التبادل التجاري بين البلدين.

من جهته قال محافظ البنك المركزي التونسي إن الاتفاق يؤطر التعاون السوداني التونسي في العديد من المجالات ويوطد العلاقات ليكون تعاوناً مؤسسيا قائماً على قواعد.

وأكد أهمية تبادل الخبرات السودانية التونسية بما يحقق رفاهية البلدين وحماية الاقتصاديات.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تخفيف العقوبات عن السودان : قراءة في جلسة استماع الكونغرس 2017-05-04 14:18:38 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com بدعوة من رئيسها النائب الجمهوري عن الدائرة الرابعة نيوجيرسي "كريس سميث"، عقدت لجنة إفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان الدولية والمنظمات الدولية المتفرعة عن لجنة الشؤون الخارجية (...)

الإنسان السوداني المهدور (2) 2017-04-28 00:18:26 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com في الجزء الأول من هذا المقال تناولتُ مفهوم "الهدر" الذي إستخدمه عالم النفس والمفكِّر اللبناني مصطفى حجازي في دراسته لعلاقة المتسلط بالإنسان في المجتمعات المتخلفة، وأشرتُ إلى أنَّ هذا (...)

العهد أم تعديلات (بدرية) 2017-04-27 10:08:35 بقلم : تاج الدين بانقا الدستور هو عقد التأسيس للدولة يفصل بين سلطاتها تشريعا وتنفيذا وقضاء ويؤطر حقوق وواجبات وحرمات مواطنيها وساكنيها وعلاقات منظومات حكمها وجوارها قريب إقليم او بعيد في محيط الكون.وهو سامي يعلو كل (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.