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اتفاق سوداني - اندونيسي على تعزيز التعاون الاقتصادي

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الخرطوم 10 مايو 2018- اتفق السودان وإندونيسيا، الخميس، على تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية، لزيادة حجم التبادل التجاري.

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السودان واندونيسيا تواثقا على تعزيز التعاون الاقتصادي

والتقى وزير الخارجية السوداني بالإنابة، محمد عبد الله إدريس، الخميس، بالسفير الاندونيسي لدى السودان، عدنان روساليس، وتناولا عدة قضايا بينها التعاون في المجال السياحي بتبادل الزيارات السياحية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله خضر، إن اللقاء استعرض تطور العلاقات الثنائية التي تشهد في الفترة المقبلة عقد اجتماعات لجنة التشاور السياسي على مستوى نائبي وزيري الخارجية، بينما يشهد العام المقبل اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة.

وأكد قريب الله في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) اتفاق الجانبان على القيام بخطوات لتعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية في سبيل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ،"في ضوء رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان وبالاعتماد على الإرادة السياسية القوية من أجل تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في مجال تصدير القطن واللحوم إلى إندونيسيا".

وأكد أن البلدان يعملان على عقد منتدى اقتصادي سوداني اندونيسي يُعقد على هامش مشاركة البلدين في المعارض التجارية السنوية التي تعقد في كليهما.

وأضاف "يتطلع الطرفان أن يثمر ذلك عن تقدم العلاقات الاقتصادية إلى مستوى طموحات البلدين واللذين يتمتعان بالكثير من الامكانات الاقتصادية والتجارية والقواسم الاجتماعية والثقافية المشتركة".

وشكر الوزير السوداني إندونيسيا على مساهمتها في البعثة الأممية بدارفور (يوناميد) مشيراً إلى متطلبات المرحلة الراهنة التي يسعى فيها السودان مع المجتمع الدولي نحو الانتقال من مرحلة الإغاثة والمساعدات الانسانية إلى التنمية المستدامة.



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