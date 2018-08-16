اتفاق بين الجيشين السوداني والاثيوبي لنشر قوات مشتركة على الحدود

الخرطوم 16 أغسطس 2018- وقع الجيش السوداني اتفاقا مع نظيره الاثيوبي بالخرطوم لسحب قوات الطرفين على جانبي الحدود تمهيدا لنشر قوات مشتركة تعمل على مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والقضاء على أي توترات أمنية محتملة.

رئيسا الأركان في السودان واثيوبيا اتفقا على نشر قوات مشتركة

ورغم ارتباط السودان وإثيوبيا بعلاقات وثيقة، لكن الحدود بين البلدين لا تخلو من تعقيدات حيث تنشط على حدود البلدين أنشطة الإتجار بالبشر والتهريب وصولا إلى حدود البلاد الشمالية مع مصر وليبيا.

ويتغول مزارعون إثيوبيون على أراضي زراعية شاسعة داخل السودان في منطقة "الفشقة" التابعة لولاية القضارف.

كما شهدت المنطقة الحدودية بين البلدين أكثر من مرة لجوء معارضون إثيوبيون، أغلبهم مقاتلون، من إريتريا إلى السودان، الذي سلمهم السلطات الإثيوبية.

وخلال أكتوبر من العام 2017 اتفقت اللجنة الأمنية بين ولاية القضارف السودانية وإقليم الأمهرا الإثيوبي في ختام الاجتماعات المشتركة بمدينة بحر دار الأثيوبية على رفع توصية لقيادتي البلدين للموافقة على نشر قوات مشتركة على طول الشريط الحدودي.

واختتم الخميس بالخرطوم الاجتماع فوق العادة للجنة العسكرية السودانية الاثيوبية المشتركة على مستوي رؤساء الاركان بعد اجتماع الخبراء الذي انعقد الأربعاء.

واتفق الجانبان على ضرورة تسريع جهات الاختصاص إكمال وضع علامات الحدود على الأرض باعتبارها خطوة في اتجاه معالجة المشكلات، إلى جانب معالجة أوضاع المزارعين من البلدين وإعادة الممتلكات بالتنسيق مع حكومات الولايات والاقاليم المتجاورة.

وأقر الاجتماع مقترح بانسحاب القوات من الطرفين على جانبي الحدود بالتزامن مع تكوين ونشر قوات مشتركة على أن يتم ذلك خلال فترة لا تتجاوز ديسمبر القادم، ليتم التوقيع النهائي على برتوكول القوات المشتركة في اجتماعات اللجنة خلال أكتوبر المقبل بالخرطوم.

وقال رئيس الأركان المشتركة، كمال عبد المعروف، في تصريحات صحفية عقب المباحثات إن زيارة الأركان المشتركة الإثيوبية تأتي في إطار التنسيق المستمر والعمل المشترك بين الجانبين.

ووصف عبد المعروف العلاقات بين البلدين بأنها أزلية وتاريخية، وعلاقات جيشي البلدين تسودها روابط تاريخية، ونوه إلى عقد لقاءات بين آليات ولجان فنية على أعلى المستويات على الحدود المشتركة، بغرض القضاء على التوترات من خلال طاولة مفاوضات لإنهائها.

وقال رئيس أركان الجيش الإثيوبي، سعارا مكونن، إن السودان وإثيوبيا تعاونتا خلال المرحلة السابقة من أجل الاضطلاع بحماية الحدود المشتركة، لافتاً إلى أن القوات المشتركة ستنتشر على حدود البلدين، وفقاً للاتفاق وستعمل جنباً إلى جنب لمكافحة المهدِّدات الأمنية ومنع كل الأنشطة السالبة على الحدود.