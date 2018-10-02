اتفاق بين الخرطوم وجوبا على حسم الملفات العالقة خلال شهرين

الخرطوم 2 أكتوبر 2018-اتفق السودان وجنوب السودان على حلحلة الملفات العالقة بين البلدين قبل نهاية هذا العام، وتمهيد الطريق نحو تطبيق اتفاقيات التعاون المشترك.
- الخرطوم وجوبا بتفقان على حسم الملفات العالقة قبل نهاية 2018 (سونا)
وتوصل الجانبان بعد جولات من المفاوضات في أديس أبابا إلى اتفاق تعاون في عام 2012 يضع أطرا لتطبيع العلاقة بين الدولتين الجارتين، لكن تنفيذ الاتفاق مر بمراحل من التأزم والاتهامات من الجانبين بدعم حركات التمرد في كل منهما.
وأجرى وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف الثلاثاء مباحثات في الخرطوم مع رئيس أركان الجيش الشعبي بدولة جنوب السودان قبريال زوك ريك، ناقشا خلالها قضايا التعاون في مجالات التدريب وتكوين القوات المشتركة.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع السودانية، أن بن عوف، شدد على خصوصية العلاقة بين البلدين، وأهمية التواصل وتبادل الزيارات وأشار إلى أن العلاقة الجيدة بين القوات المسلحة في البلدين تعد المدخل إلى ترتيب بقية الملفات ذات الاهتمام المشترك.
من جهته شكر قبريال حكومة السودان لإقناعها فرقاء الجنوب بالتوقيع على اتفاقية الترتيبات الأمنية، لافتا الى توصلهم إلى قناعة بأهمية التعاون والمضي نحو تعزيز العلاقات بين مع السودان.
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