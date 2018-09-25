 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 25 أيلول (سبتمبر) 2018

اتفاق بين السودان وجنوب السوان لتفعيل المنطقة منزوعة السلاح

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 25 سبتمبر 2018- وقع السودان وجنوب السودان يوم الإثنين على باتخاذ كافة الاجراءات لتفعيل المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح بين البلدين.

JPEG - 21.8 كيلوبايت
وزير الدفاع في جنوب السودان كول مانيانق يصافح نظيره السوداني عوض بن عوف في حضور عضو الاتحاد الإفريقي عبد السلام أبو بكر، بعد التوقيع على اتفاق لتفعيل المنطقة العازلة بين البلدين في 14 أكتوبر 2015 (صورة AUHIP)

وانهت اللجنة السياسية والأمنية المشتركة بين البلدين اجتماعاً استثنائياً في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا بحضور رئيس ألية الوساطة رفيعة المستوى ثابو امبيكي.

وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن الاجتماع خلص الى اتفاق الطرفين على تفعيل اتفاق التعاون المشترك الموقع في العام 2012 وتجديد الالتزام بالعمل سويا لتحقيق الأمن والاستقرار في الدولتين.

وامتدح ثابو امبيكي في كلمته خلال الاجتماع " الدور الكبير" الذي لعبه السودان والرئيس عمر البشير في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في جنوب السودان، وصولا إلى توقيع اتفاق السلام في الخرطوم.

وأكد رئيس وفد السودان في الاجتماع، الفريق جمال الدين عمر إبراهيم، التزام بلاده الكامل بتقديم كل دعم ممكن للحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب السودان.

من جانبه أشار الفريق أول كول مينيانق وزير دفاع دولة جنوب السودان إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وعبر عن شكرهم وامتنانهم حكومة وشعبا للدور الكبير الذي لعبه السودان في تحقيق السلام في بلاده.

في مايو 2017، قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خفض قوات القوة الأمنية المؤقتة وحذر من أنها قد تسحب دعمها لقوة مراقبة الحدود بين السودان وجنوب السودان إذا استمرت عرقلة تفعيل العملية.

وتم الاتفاق على المنطقة العازلة والترتيبات الأمنية الأخرى منذ سبتمبر 2012 ولكن دون تفعيل على الرغم من محاولات عديدة بذلتها مفوضية الاتحاد الافريقي لتشجيع الأطراف على تنفيذ الاتفاق. وكان آخرها توقيع اتفاقين في أكتوبر 2015 ويونيو 2016.

وفي سبتمبر 2012، وقع كل من السودان وجنوب السودان سلسلة من اتفاقيات التعاون، شملت النفط وحقوق المواطنة والقضايا الأمنية والبنوك والتجارة الحدودية وغيرها.

في مارس 2013، وقع البلدان مصفوفة تنفيذ لاتفاقيات التعاون هذه. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الاتفاقيات وفقًا للخطة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

جِنْ الجنجويد ! 2018-09-25 14:54:27 كتبت : سلمى التجاني أقرب قراءة لما تقوم به قوات الجنجويد من انتهاكات في حق المواطنين بأحياء الخرطوم ، وذلك باستهداف الشباب بالضرب وحلاقة الشعر ، هو أن هذه القوات قد كُلِّفت بمهمة إثارة الرعب في الشوارع ، في أوساط الشباب (...)

سؤال الشباب ...( ٨ ) 2018-09-24 16:44:46 كتب : محمد عتيق عبر عدد من الحلقات في هذه الزاوية جرت مخاطبة الأجيال الشابة الجديدة ، وفي ختامها اود تلخيص ‏بعضها واستكمالها .. ‏مع التأكيد على احترامنا التام لآباء الاستقلال ‏وقيادات الدولة السودانية المستقلة حتى اليوم (...)

الصَّادق المهدي.. تجلِّيات زعيم طائفي (1 - 6) 2018-09-23 22:34:51 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk مقدِّمة ترددت كثيراً، أو ملكني التردُّد في أكثر من مرة فيم أسمِّي هذا العمل الذي أودُّ أن أقوم به، أو أعكف عليه. أهو خطاب مفتوح إلى من يهمه الأمر خاصة، والمواطنين من أهل (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.