اتفاق بين حركتين في دارفور وشرق السودان على تنسيق المواقف

الخرطوم 27 نوفمبر 2019- اتفقت كل من حركة تحرير السودان – قيادة مناوي، والجبهة الشعبية المتحدة التي يقودها الأمين داؤود على تنسيق المواقف خلال المرحلة المقبلة.
- مناوي أثناء إجتماعات (الثورية) في باريس ..الجمعة 13 أكتوبر 2017 (سودان تربيون)
وفي بيان مشترك صدر الأربعاء أوضح التنظيمان أن مشاوراتهما ناقشت "سُبل تأسيس عمل مشترك لمجابهة التحديات التي توجهها مرحلة ما بعد إسقاط نظام الانقاذ على صعيد العمل الشعبي والعملية السلمية الجارية".
وتعتبر الجبهة الشعبية إحدى التنظيمات التي تمثل شرق السودان، وعاد رئيسها الأمين داؤود الى الخرطوم قبل أسابيع منهيا سنوات طويلة عارض خلالها النظام المعزول بقيادة عمر البشير.
وقال البيان المشترك "اتفقت الحركتان على تنسيق مواقفهما في المرحلة القادمة" وذلك بالعمل على تحقيق السلام كأولوية بمخاطبة جذور الأزمات التي أدت إلى الخلل البنيوي فی الدولة وأشعلت الحرب.
وأضاف "مثل هذا السلام لا بدّ أن تسبقه إجراءات سليمة تُوفر ظروف موضوعية لإنجاح مفاوضات السلام الجارية وفق المسارات المتفق علیها".
وينتظر ان تبدأ جولة جديدة من محادثات السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي ينضوي تحتها هذان التنظيمان في العاشر من ديسمبر المقبل بجوبا.
وأعلنت الحركتان "الاستعداد الکامل لتنسيق موقفهما في مساریّ دارفور والشرق والعمل سویاً من أجل الوصول الى اتفاق سلام عادل يحقق تطلعات أهل دارفور والشرق ويخاطب جذور الأزمة السودانية منذ الاستقلال"٠
كما نص الاتفاق على أن تنشئ الحركتان آليات تنسيقية فی جمیع الأنشطة الحزبية وعلی مستويات مختلفة تربط بین قطاعات الطرفين من أجل تنفيذ البرامج السیاسیة للحرکتین، خاصة في مجال التعبئة الجماهيرية وغيرها.
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