اتفاق بين (نداء السودان) و(الجبهة الوطنية للتغيير) على إقرار ميثاق شرف

الخرطوم 3 يناير 2019- اتفق تحالفا (نداء السودان) بزعامة الصادق المهدي و (الجبهة الوطنية للتغيير) بقيادة غازي صلاح الدين على إقرار ميثاق شرف للعمل السياسي يلتزم الجميع ببنوده.

المهدي وغازي يلتقيان في القاهرة الأربعاء 6 يناير 2016 صورة لـ"سودان تربيون"

وعقد ممثلون للتحالفين اجتماعا في دار حزب الأمة يوم الأربعاء في إطار ترحيب ناء السودان بموقف الجبهة الوطنية بالانحياز للشعب السوداني.

وتخلت قوى الجبهة عن مبادرة الحوار الوطني وأعلن بعض ممثليها الانسحاب من الهياكل التشريعية في أعقاب موجة الاحتجاج التي تعم السودان منذ نحو أسبوعين، بينما واجه المؤتمر الوطني وحلفائه هذا التصرف بغضب ووصفوه بالانتهازية واللاأخلاقية.

وأفاد بين مشترك أن الاجتماع اكتمل كذلك في سياق برنامج الجبهة الرامي للالتقاء بالقوي السياسية للتشاور والتفاكر والتنسيق والعمل المشترك مع الجميع دون استثناء دعما للثورة السودانية لتحقيق أهدافها النهائية باحلال سودان السلام والعدالة والديمقراطية.

ونوه البيان الى أن تلك الأهداف لن تتحقق الا بحكومة انتقالية ذات مهام محددة ولفترة متفق عليها تنتهي بإجراء انتخابات.

وأضاف" بعد نقاش شفاف وموضوعي توافق الطرفان على اهمية وجود ميثاق شرف للعمل السياسي يشترك في صياغته ويلتزم به الجميع، وعلى مواصلة التفاكر عبر لجنة مشتركة في الوصول لصيغة لتنسيق الجهود الوطنية والعمل المشترك والتوافق حول السياسات المطلوبة لتحقيق سودان المستقبل".