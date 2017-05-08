اتفاق تعاون بين قوات الشرطة في السودان وإثيوبيا

أديس أبابا 8 مايو 2017- وقعت الشرطة السودانية والإثيوبية اتفاقا لزيادة تعزيز التعاون فى مجال السلام والأمن بين الجارتين.

ووفقا لما ذكرته هيئة إذاعة إثيوبيا الاحد فقد وقع الاتفاق بعد ان اجرى وفد من الشرطة السودانية محادثات مع نظرائهم الاثيوبيين فى العاصمة اديس ابابا.

وقال مفوض الشرطة الفيدرالية الاثيوبية اسيفا ابيو ان اتفاقيات التعاون السابقة الموقعة بين اثيوبيا والسودان كانت ناجحة، مؤكدا الحاجة الى بذل مزيد من الجهود للحفاظ على قوة الدفع والتنسيق بين البلدين

وشدد المسؤول الإثيوبي على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة للتصدي لعمليات الاتجار بالبشر والمخدرات والارهاب، فضلا عن التهديدات التي تنشأ علي أمن الحدود.

وأضاف مفوض الشرطة الاثيوبية ان اتفاق التعاون بين مؤسسات الشرطة السودانية والاثيوبية يمكن ان يكون نموذجا للمنطقة او للقارة ككل فى تخصصات مختلفة اذا عمل الجانبان على تعزيز امن الحدود واستمراره، داعيا الشرطة السودانية الى زيادة التعاون بين المؤسستين للحد من الجرائم الحدودية وتحقيق السلام والامن المستدامين على طول الحدود المشتركة.

واتفق الجانبان على تأمين حدود بعضهما البعض عبر أراضيها. ومن المتوقع ان يعزز الاتفاق الجديد علاقات البلدين بحسب مراقبين