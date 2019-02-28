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اتفاق سوداني اثيوبي على حسم ملف الحدود المشتركة

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الخرطوم 28 فبراير 2019- انهت اللجنة الاقتصادية العليا بين السودان واثيوبيا اجتماعها في الخرطوم الخميس بالاتفاق على حسم ملف الحدود.

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عثمان كبر - يمين، يصافح ديمقي مكنن بعد توقيعهما البيان الختامي لاجتماعات اللجنة الاقتصادية العليا ..28 فبراير 2019 (سونا)

وقال نائب الرئيس السوداني عثمان محمد يوسف كبر في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي يمقي مكنن إنه تم الاتفاق والتوافق بصورة كاملة على كل القضايا المطروحة بين الجانبين في المجالات كافة.

وأكد النائب الاتفاق على تحريك كل الآليات واللجان المشتركة بين البلدين وضرورة حسم ملف ترسيم الحدود بين البلدين.

وكان السودان وأثيوبيا عقدا منذ سنوات عدة اتفاقات لترسيم الحدود وقيام مشاريع مشتركة موجهة لصالح سكان المناطق الحدودية من الطرفين.

وترفض المعارضة الاثيوبية هذه الاتفاقات وتقول ان الحكومة تخلت عن اراضي اثيوبية للسودان.

ومطلع هذا الشهر قالت صحيفة اثيوبية إن اديس طلبت من حكومة السودان تشديد الرقابة والسيطرة على عمليات تهريب الأسلحة غير المشروعة عبر الحدود المشتركة.

وأشار كبر إلى أن المباحثات أسست وعززت علاقات طيبة وقوية بين الحكومتين وأهمية الاستفادة من هذه العلاقات خاصة الولايات المجاورة لدولة إثيوبيا.

ودعا كبر الأجهزة الرسمية والولايات المجاورة بمزيد من التواصل لتقويه الصلات مع المناطق المجاورة من دولة إثيوبيا.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديمقي مكنن، التزامهم ببذل الجهود لتقوية العلاقات بين البلدين حتى تكون نموذجاً يحتذى في الإقليم والقارة الأفريقية.

وأثنى نائب رئيس الوزراء الإثيوبي على دور السودان الإيجابي في حفظ الأمن والاستقرار في الإقليم.



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