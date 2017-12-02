اتفاق سوداني – تشادي على العمل المشترك للحد من التوترات الأمنية

الخرطوم 2 ديسمبر 2017- اتفق الرئيسان السوداني والتشادي في ختام مباحثات جمعتهما بنجامينا على التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية في دول الجوار.

ابشير وديبي في نجامينا،السبت 2 ديسمبر 2017 (سونا)

وشدد الرئيسان عمر البشير وادريس ديبي على اهمية التنسيق بين البلدين وتعزيز امكانيات القوات السودانية التشادية المشتركة "لمواجهة التحديات وعدم الاستقرار في ليبيا وافريقيا الوسطى وجنوب السودان".

كما تواثقا على انهاء خطر جماعة "بوكو حرام" المتطرفة في غرب افريقيا التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن البلدين والاقليم، بعد تمدد عناصرها في تشاد ودول أخرى.

ونقلت وكالة السودان للأنباء السبت، ان الرئيس السوداني أكد أن بلاده وتشاد قدما نموذجا متميزا تمثل في القوات المشتركة لتأمين الحدود وأنه يجب المحافظة على هذه القوات وتعزيزها.

وأمن البشير على اهمية التواصل بين الأجهزة الامنية وتبادل المعلومات حول الجرائم والقوى السالبة وتقوية القوات المشتركة ومنحها المزيد من الامكانيات للحركة لتصبح الاداة في ضبط الحدود لقطع الطريق امام القوى التي تسعى لتخريب العلاقات بين البلدين.

وأبرمت الخرطوم ونجامينا في العام 2010 اتفاقاً لتشكيل قوات مشتركة لإعادة الاستقرار في إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003 فضلاً عن نزع السلاح والعمل على تفكيك المليشيات المسلحة، كما أعلن الطرفان رغبتهما خلال وقت سابق في توسيع مهام تلك القوات لتشمل مكافحة الارهاب ونزع السلاح، حيث نتشر القوات السودانية التشادية في نحو 20 موقعا حدوديا بين البلدين.

ودعا البشير الى القيام بعمل مشترك لتنمية المناطق الحدودية حتى يجني الشعبان ثمار السلام والأمن والاستقرار.

ولفت الي ان السودان يعمل على تعزيز الربط مع تشاد عبر الطرق والسكك الحديدية وتوسيع ميناء بورتسودان لاستيعاب حركة التجارة لتشاد وتخصيص موقع لها في المنطقة التجارية الحرة.

واشار لاستعداد السودان لمساعدة تشاد في مجال النفط ومدها بالخبراء وامكانية ربطها بخط انابيب السودان لنقل النفط التشادي الى ميناء بورتسودان، وكذلك في المجال الزراعي وزيادة رأس مال البنك الزراعي السوداني في تشاد.

من جهته ثمن الرئيس التشادي مشاركة نظيره السوداني تشاد احتفالاتها بالعيد الوطني وقال انها مؤشر على العلاقات الممتازة بين البلدين.

واوضح دبي ان تشاد والسودان شعب واحد من الصعب الفصل بينهما وان تجدد اللقاء يهدف الى تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة وتأكيد الرغبة في إحداث البيئة الايجابية لتبادل أفضل.

واشاد الرئيس التشادي بتجربة القوات المشتركة وقال إنها حلت الكثير من المشاكل.