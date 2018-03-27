اتفاق سوداني ـ ألماني على فتح النقاش مع الحركات المسلحة

الخرطوم 27 مارس 2018 ـ أعلن السفير الألماني بالخرطوم، أولريش كلوكنر، عن اتفاق مع الحكومة السودانية لفتح النقاش مع الحركات المسلحة في دارفور لتهيئة المناخ وإلحاق المعارضة بالحوار والمشاركة في وضع الدستور للتحضير للانتخابات المقبلة.

الدبلوماسي الألماني أعلن السعي لتهيئة أجواء الحوار بين الحكومة والمعارضة

وبحث كلوكنر، مع مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، الثلاثاء، تطورات عملية السلام بالبلاد وجهود الاتحاد الأفريقي في العملية، قائلاً إن بلاده تدعم مساعي الوساطة الأفريقية لحل الخلافات بين الحكومة ومعارضيها.

وأضاف "تم الاتفاق على أن تكون الخطوة القادمة النقاش مع الحركات الدارفورية وتهيئة المناخ لإلحاق المعارضة بالحوار الوطني والمشاركة في وضع الدستور للتحضير للانتخابات القادمة".

وأكد دعم ألمانيا للوساطة الأفريقية بين الحكومة وما تبقى من المجموعات المتمردة ومجموعة نداء السودان لإحلال السلام بالبلاد.

وقال الدبلوماسي الالماني في تصريحات صحفية، إن اللقاء تناول المساعدات الألمانية للسودان في مجال التنمية.

وأفاد باطلاعه مساعد البشير على فتح المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مكاتب جديدة لها بكل من القضارف ونيالا ودارفور لتقديم المساعدات التنموية للمواطنين في تلك المناطق.

وأعلن ترحيب ألمانيا برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، وقال إن بلاده ستبحث مع الولايات المتحدة سبل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بأسرع ما يمكن.