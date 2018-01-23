اتفاق سوداني ـ بيلاروسي على الاستثمار في الغاز والزراعة

الخرطوم 23 يناير 2018 ـ اتفق السودان وبيلاروسيا، الثلاثاء، على تنفيذ مشروعات لاستغلال الغاز وتصنيع المعدات الزراعية، وإنتاج المحاصيل الزراعية في السودان وتصديرها، بجانب تحسين نسل الحيوان والمسالخ وتصدير اللحوم.

البشير وألكسندر لوكاشينكو عقب توقيع اتفاقيات تعاون بين السودان وبيلاروسيا ـ الثلاثاء 17 يناير 2017 (تصوير عثمان محمد عثمان)

واختتم بالخرطوم الثلاثاء اجتماع لجنة التعاون المشتركة بين السودان وبيلاروسيا في دورتها الرابعة، وتزامن مع ملتقى رجال الأعمال في البلدين ومشاركة الوفد في معرض الخرطوم الدولي.

وقال وزير النفط والغاز السوداني، عبد الرحمن عثمان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النفط البيلاروسي، إن أهمية الاجتماع تكمن في مجيئه بعد توقيع محضر برتوكول الاجتماع الثالث ومواجهة الصعوبات التي صاحبت تنفيذه.

وأشار إلى أهمية رفع الحصار الأميركي في تسهيل التعاملات البنكية والتي ستمكن للشركات ورجال الأعمال من اداء مهامهم، منوها وجود الكثير من الفرص يمكن ان يستفيد منها رجال الأعمال السودانيين.

وأعتبر الوزير السوداني افتتاح سفارة للسودان بيلاروسيا من شأنه ترفيع التعاون بين البلدين.

من جهته أكد وزير النفط البيلاروسي التطور المستمر للعلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مبينا أن الجانبين تربطهما مصالح مشتركة يجب تطويرها.

وقال إن السودان هو شريك مهم لبلده في القارة الافريقية وتسعى لدخول السوق الافريقية عبر السودان، مردفا "نأمل في دخول المنتجات السودانية الى أوروبا عبر بيلاروسيا".

وأكد جاهزيتهم لإنشاء انابيب الغاز وتنفيذ بروتوكول التعاون.