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اتفاق (سوداني ـ ياباني) بجنيف حول التجارة العالمية

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الخرطوم 11 أبريل 2018 ـ وقع السودان واليابان الأربعاء بمقر بعثة اليابان الدائمة بجنيف اتفاقاً ثنائياً حول الأطر التي يتعاون فيها البلدان في مجال التجارة العالمية خصوصاً مجالات التجارة في السلع والخدمات في البلدين، تمهيداً لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.

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مراسم توقيع الاتفاق بجنيف

وجرت مراسم التوقيع في ختام المفاوضات الثنائية التي جرت بين البلدين بشأن مساعي السودان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وشهد حفل التوقيع رئيس فريق عمل انضمام السودان للمنظمة العالمية، كوانا رايسوكي، ومسؤولي منظمة التجارة العالمية، منهم مسؤولة قسم الانضمام المنظمة مايكا أوشيكا.

ووقع إنابة عن حكومة السودان السفير مصطفى عثمان اسماعيل، مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية، بحضور المفاوض الوطني بشأن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، حسن أحمد طه والأمين العام لمفوضية انضمام السودان للمنظمة يس عيسى.

ووقع إنابة عن حكومة اليابان، السفير جونيشي إيهارا، المندوب الدائم لبعثة اليابان لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ولدى منظمة التجارة العالمية.

وقال مندوب السودان الدائم بجنيف، إن الاتفاق جاء بعد مفاوضات ثنائية مكثفة، مشيراً الى أن "اليابان واحدة من الدول الصديقة التي ظلت تبذل جهوداً كثيفة من أجل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية بجانب الدعم التنموي عبر وكالة التعاون التنموي (جايكا) في عدد من المجالات المختلفة".

من جهته قال مندوب اليابان إن روح التعاون التي سادت عملية المفاوضات ستساهم بنهاية المطاف في عملية انضمام السودان للمنظمة.

وأكد أهمية السودان في محيطه الإقليمي والدولي وأن انضمامه للمنظمة يساهم في رفع قدرة الاقتصاد السوداني.

وأفاد المفاوض الوطني، حسن أحمد طه، أن السودان لديه الرغبة السياسية في استكمال عملية الانضمام للمنظمة رغم العقبات التي تواجه مثمناً دعم اليابان والجهود التي تبذلها من أجل انضمام السودان.



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