اتفاق سوداني مصري على استكمال الربط الكهربائي

الخرطوم 7 أبريل 2018- اتفق وزيرا الكهرباء والموارد المائية بالسودان ومصر، على عقد جلسات مشتركة خلال الأيام المقبلة لأجل استكمال اجراءات الربط الكهربائي بين البلدين.

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ووصل وزير الكهرباء والطاقة المصري، محمد شاكر، إلى الخرطوم عشية فشل مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر واثيوبيا، وانخرط فور وصوله في اجتماعات مكثفة مع نظيره السوداني، معتز موسى.

وقال بيان مشترك أعقب المباحثات، إن الجانبين استعرضا خلال اجتماعاتهما مختلف التطورات في البنية التحتية ذات الصلة بالإنتاج الكهربائي والطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات وبرامج التدريب للكوادر السودانية.

وأضاف "أكد الوزيران على ضرورة استكمال اجراءات الربط الكهربائي بين البلدين واستعداد الطرفين للانتهاء من الاجراءات اللازمة خلال الفترة المقبلة، واتفقا على عقد الجلسات الفنية اللازمة لتفعيل ذلك".

وأوضح البيان الذي اطلعت عليه (سودان تربيون) أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول أبرز التطورات الدولية والاقليمية في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة، وكيفية تعظيم الاستفادة المشتركة من التوجهات والمشروعات ذات الصلة.

وزاد "بحيث يصبح مصر والسودان نموذجاً للتكامل لما يخدم مصالح شعبي وادي النيل، وبما يحقق التنمية والاستقرار والتعاون المشترك في المحيط الاقليمي والدولي".

وذكر البيان أن الزيارة شملت كذلك مشاورات فنية ثنائية بجانب تنظيم زيارات ميدانية إلى الشركة القابضة للكهرباء، والمركز القومي للتحكم، والشبكة القومية للكهرباء.