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اتفاق على خطة عمل تنفيذية لترقية التعاون بين السودان وبريطانيا

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الخرطوم 8 نوفمبر 2018- تواضع السودان وبريطانيا على خطة عمل تنفيذية لست أشهر حول مجالات التعاون المتفق عليها خلال جلسات الحوار الثنائي التي انتهت دورتها الحالية الأربعاء في لندن.

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الحوار الاستراتيجي بين السودان وبريطانيا ينهي جلساته في الخرطوم ..الثلاثاء 24 أبريل 2018

ونقل تصريح لوزارة الخارجية في الخرطوم الخميس، عن سفير السودان لدى بريطانيا محمد عبد الله التوم بأن الحوار، فضلا عن المباحثات الثنائية بين وفدي البلدين، تضمن لقاءين مع وزير الدولة لحقوق الإنسان وشؤون الأمم المتحدة بالخارجية البريطانية لورد طارق أحمد والمديرة العامة للبرامج بوزارة التنمية الدولية. ليندي كاميرون.

وناقش الحوار المشترك التطورات الاقليمية حيث تم التامين على أهمية الدور الذي يضطلع به السودان في إرساء دعائم السلام والاستقرار في دول المنطقة.

وأضاف التصريح "خرجت الجلسة بخطة عمل تنفيذية لفترة الستة أشهر القادمة شملت ما تم الاتفاق عليه في مجالات التعاون".

يشار إلى أن الحوار الاستراتيجي ينعقد بالتناوب في عاصمتي البلدين كل ستة أشهر حيث استضافت الخرطوم أول دورة منه في مارس من العام ٢٠١٦.

وناقشت جلسات الحوار بصورة مفصلة العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شملت مجالات التعاون في الجوانب السياسية، الاقتصادية، والتنسيق في المحافل الدولية، اضافة الى قضايا حقوق الانسان، الهجرة ومكافحة الاٍرهاب والتطرف.

وأفاد التصريح أن الجانبين اتفقا على ضرورة مواصلة تبادل زيارات المسؤولين رفيعي المستوى بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الوفد السوداني بالزيارة المزمعة لوكيل وزارة التنمية الدولية البريطانية الى السودان نهاية هذا الشهر لعقد مزيد من المباحثات حول التعاون في الجانب التنموي والاقتصادي.
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