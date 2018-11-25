اتفاق على نشر قوات مشتركة في الحدود السودانية المصرية لمكافحة الإرهاب

الخرطوم 25 نوفمبر 2018- توجت مباحثات عسكرية بين مسؤولين رفيعي المستوى في السودان ومصر بالاتفاق على نشر قوات ودوريات مشتركة لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والجرائم العابرة.

وزير الدفاع السوداني استقبل نظيره المصري في الخرطوم .. السبت 24 نوفمبر 2018

وانعقدت في الخرطوم الأحد جولة مباحثات برئاسة وزيري الدفاع في البلدين ناقشت تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات العسكرية والأمنية.

وقال رئيس هيئة الأركان السوداني، كمال عبد المعروف، في تصريحات صحفية، عقب المباحثات إن الطرفين اتفقا على التعاون وبناء شراكات استراتيجية في مجالات التعاون العسكري.

وأضاف" تم الاتفاق على تسيير دوريات عسكرية مشتركة بين حدود البلدين وإنشاء آليات لضبط الحدود وإنشاء قوات مشتركة في المستقبل على الحدود لمكافحة الاٍرهاب والجرائم العابرة وضبط الحدود ومكافحة كل مظاهر التفلت“.

وأشار كذلك الى التفاهم على توثيق التعاون الأمني والاستخباراتي ونشر ضباط اتصال في منطقتي وادي حلفا وأسوان، لمراقبة التفلتات والتجاوزات التي تحدث في الحدود.

وقال عبد المعروف "الفهم كان مشتركًا بأن المنطقة تشهد تحركات وإيقاعات سريعة، وأن الأمن الوطني لمصر والسودان لا بد أن يكون مشتركًا والتنسيق مستمر، لأن ما يحيط بالمنطقة الآن من مخاطر ومهددات وتغيرات كثيرة يتطلب بعدًا أمنيًا واستراتيجيًا وتنسيق وتعاون مشترك".

وأوضح أن الطرفين اتفقا أيضًا على إقامة مشروعات مشتركة للقوات الرئيسية في البلدين، وتوسيع الدورات التدريبة للضباط وضباط الصف، وزيادة عدد الفرص في المعاهد العسكرية السودانية والمصرية.