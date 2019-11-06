اتفاق في واشنطن على تسوية خلافات (سد النهضة) بحلول منتصف يناير

واشنطن 6 نوفمبر 2019- اتفق وزراء خارجية مصر والسودان واثيوبيا على حلحلة خلافاتهم بشأن سد النهضة بحلول منتصف يناير المقبل.
- أعمال تشييد سد النهضة في أثيوبيا (صورة من سونا)
وتوجت اجتماعات عقدت في البيت الابيض الاميركي الاربعاء بمشاركة الرئيس دونالد ترامب ووزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث بالاتفاق على العمل لتسوية الخلافات حول السد الاثيوبي بعقد أربعة اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه.
وافاد بيان مشترك اعقب الاجتماع أن الوزراء " اتفقوا على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 وحال تعذر التفاهم يتم اللجوء الى المادة 10 من اعلان المبادئ الموقع في العام ٢٠١٠".
واشار البيان الى ان الدول الثلاث وافقت كذلك على مشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي في الاجتماعات الفنية بصفة مراقب.
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