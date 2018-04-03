اتفاق لإنشاء آليات لتأمين حدود السودان وليبيا وتشاد والنيجر

الخرطوم 3 أبريل 2018 ـ أقر اجتماع إقليمي ضم السودان وليبيا وتشاد والنيجر إنشاء آليات لتأمين الحدود المشتركة ومكافحة الحركات المتمردة التي تتخذ من ليبيا مأوى لها، إضافة إلى محاربة الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والمخدرات وتهريب السلاح.

قوات تشادية تجوب الحدود مع السودان (ارشيف)

وعقد الثلاثاء في نيامي عاصمة النيجر، اجتماع للدول الاربع شارك فيه وزراء الخارجية، والدفاع ومديري الأجهزة الأمنية في الدول الأربع حول تحديات أمن الحدود المشتركة.

وترأس رئيس هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع، الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، وفد السودان الذي ضم كل من وكيل وزارة الخارجية، عبد الغني النعيم، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الفريق جمال عمر، نائب مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الفريق جلال الدين الطيب، ومدير إدارة وسط وغرب أفريقيا بوزارة الخارجية عبد الرؤوف عامر، والقائم بالأعمال بسفارة السودان في بوركينا فاسو زاهر عبد الفاضل.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية، جعفر سومي توتو، إن الاجتماع أكد عزم الدول الأربع التعاون وانشاء الآليات المناسبة والكفيلة لتأمين الحدود المشتركة ومكافحة الحركات المتمردة التي تتخذ من ليبيا مأوى لها، إضافة إلى محاربة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالبشر والمخدرات وتهريب السلاح.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع على مستوى الخبراء في الثالث من مايو المقبل في انجمينا لدراسة مسودة بروتوكول للتعاون الأمني بين الدول الأربع ليتم التوقيع عليه في وقت لاحق في الخرطوم.

وقال وكيل وزارة الخارجية، إن الاجتماع يمثل الإرادة القوية وتصميم الدول المعنية للعمل الجماعي لمواجهة المخاطر الناجمة عن الأوضاع في جنوب ليبيا وبما يحفظ السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.