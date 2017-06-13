 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 13 حزيران (يونيو) 2017

اتفاق مصري ـ جنوب سوداني على تعزيز العلاقات الثنائية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 13 يونيو 2017 ـ تلقى رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أكد فيها الأخير دعم بلاده للعلاقات الثنائية بين القاهرة وجوبا في شتى المجالات.

JPEG - 23.8 كيلوبايت
مساعد وزير الشؤون الخارجية المصري لجنوب السودان والسودان لدى لقائه سلفا كير بجوبا الإثنين 12 يونيو 2017 (سودان تربيون)

وسلم السفير أحمد فاضل يعقوب، مساعد وزير الشؤون الخارجية المصري لجنوب السودان والسودان، الرسالة الى سلفا كير في العاصمة جوبا يوم الإثنين.

ووفقا لتصريحات وزير الدولة بالرئاسة في حكومة جنوب السودان، ماييك أييك دينق فإن بلاده تتمتع حاليا بعلاقات ودية مع مصر.

وقال دينق إن الرئيس سلفا كير والمسؤول المصري،بحثا مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بما فى ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية بالإضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ومجالات التعاون التى يمكن للبلدين تعزيز العلاقات من اجل المنفعة المتبادلة للمواطنين.

وأشار المسئول الحكومي إلى أن من بين القضايا التي ناقشها الطرفان إزالة العقبات أمام تدفق التجارة بين البلدين والعمل على زيادة فرص الاستثمار في التعليم والصحة والكهرباء والزراعة والطاقة.

من جانبه قال الدبلوماسى المصرى في تصريحات للصحفيين فى العاصمة جوبا إنه أجرى محادثات صريحة وودية مع الرئيس كير حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

ولفت إلى أن عددا من الطائرات ستأتي الى جنوب السودان بناء على تعليمات من الرئيس المصري كجزء من دعمه الانساني لشعب الدولة الوليدة وللمساعدة في تخفيف الوضع السياسي والاقتصادي والأمني الحالي.

ووصف المسؤول المصري العلاقات بين البلدين "بالتاريخية".

وكانت مصر واحدة من الدول التي اعترفت رسميا باستقلال جنوب السودان عندما حصل الأخير على استقلاله من السودان في يوليو 2011.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

لا تحاربوا الصوفية فهي من ممسكات اهل السودان ومنجاته من التطرف 2017-06-11 23:24:42 عمار عوض ازمة مكتومة بين الحكومة السودانية وعموم المتصوفة وكبريات البيوت الصوفية في عموم بلاد النيلين التي يعد التصوف اخر "ممسكات اهل السودان " ؛وبعد ان استمرأت الحكومة تمزيق الاحزاب السياسية وسعت في شقها حتى اتى عليها (...)

مأساة التعليم 2017-06-11 22:37:47 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com (كشفت آسيا محمد عبدالله ، وزيرة التربية والتعليم عن رسوب (4) ملايين تلميذ و (56) الفاً و(763) بجميع ولايات السودان في امتحانات مرحلة الأساس لهذا العام من جملة عدد الجالسين البالغ 4 (...)

لتظل الحركة الشعبية والجيش الشعبى – شمال، مُوحَّدَين 2017-06-11 22:30:54 عادل شالوكا عُدنا مرة أخرى بعد طول غياب كالعادة، إذ كُنا فى مُهمَّة عسكرية ضرورية كجزء من مُتطلبات الثورة والكِفاح المُسلَّح، عُدنا هذه المرة والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال تمر بمرحلة حرجة ودقيقة من تاريخها، إذ (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.