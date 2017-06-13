اتفاق مصري ـ جنوب سوداني على تعزيز العلاقات الثنائية

جوبا 13 يونيو 2017 ـ تلقى رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أكد فيها الأخير دعم بلاده للعلاقات الثنائية بين القاهرة وجوبا في شتى المجالات.

مساعد وزير الشؤون الخارجية المصري لجنوب السودان والسودان لدى لقائه سلفا كير بجوبا الإثنين 12 يونيو 2017 (سودان تربيون)

وسلم السفير أحمد فاضل يعقوب، مساعد وزير الشؤون الخارجية المصري لجنوب السودان والسودان، الرسالة الى سلفا كير في العاصمة جوبا يوم الإثنين.

ووفقا لتصريحات وزير الدولة بالرئاسة في حكومة جنوب السودان، ماييك أييك دينق فإن بلاده تتمتع حاليا بعلاقات ودية مع مصر.

وقال دينق إن الرئيس سلفا كير والمسؤول المصري،بحثا مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بما فى ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية بالإضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ومجالات التعاون التى يمكن للبلدين تعزيز العلاقات من اجل المنفعة المتبادلة للمواطنين.

وأشار المسئول الحكومي إلى أن من بين القضايا التي ناقشها الطرفان إزالة العقبات أمام تدفق التجارة بين البلدين والعمل على زيادة فرص الاستثمار في التعليم والصحة والكهرباء والزراعة والطاقة.

من جانبه قال الدبلوماسى المصرى في تصريحات للصحفيين فى العاصمة جوبا إنه أجرى محادثات صريحة وودية مع الرئيس كير حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

ولفت إلى أن عددا من الطائرات ستأتي الى جنوب السودان بناء على تعليمات من الرئيس المصري كجزء من دعمه الانساني لشعب الدولة الوليدة وللمساعدة في تخفيف الوضع السياسي والاقتصادي والأمني الحالي.

ووصف المسؤول المصري العلاقات بين البلدين "بالتاريخية".

وكانت مصر واحدة من الدول التي اعترفت رسميا باستقلال جنوب السودان عندما حصل الأخير على استقلاله من السودان في يوليو 2011.