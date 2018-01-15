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اتهامات لحكومة جوبا بتشريد المدنيين في أعالي النيل

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جوبا 15 يناير 2018- اتهم متمردو جنوب السودان القوات الحكومية بتشريد المدنيين في مناطق باياى وبادواى بعد المواجهات الاخيرة التي جرت عقب زيارة نائب الرئيس الاول تعبان دينق للمنطقة.

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متمردون يقومون بحماية أفراد من قبيلة النوير للوصول الى قاعدة ليونميس في بانتيو 20 سبتمبر 2014 (اسوشيتد برس)

وقال بول غابرييل، المتحدث باسم حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، ان القوات الحكومية شنت هجمات يومي السبت والاحد مما اضطر المدنيين الى الفرار من منازلهم خوفا على أرواحهم، مشيرا إلى أن القوات الموالية للحكومة هاجمت مقاطعة مفولو، وهي منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة، ولكنها صدت.

وأضاف مسؤول التمرد. "قررت قوات النظام أن تتمركز في مقاطعة مفولو الخاضعة لسيطرة حركة المعارضة المسلحة. جاءوا مساء أمس السبت من موندري على استعداد للهجوم "، لافتا إلى القوات الحكومية تستعد لشن هجمات على مواقع المتمردين فى بوربور ودوربور بمقاطعة ربكونا في ولاية الوحدة.

وأعربت دول الترويكا (الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا) في بيان الجمعة عن قلقها إزاء التقارير المستمرة عن تحركات قوات الأطراف المتحاربة في جنوب السودان في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك حركة مئات من القوات الحكومية الأسبوع الماضي في ولاية جونقلي.

وأدانت في بيانها شديد اللهجة الاستمرار في الانتهاكات من قبل جميع الأطراف التي شاركت في منتدى تنشيط السلام.

ودعت الدول الثلاث جميع الأطراف إلى التنفيذ الفوري والكامل للاتفاق نصا وروحا وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
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