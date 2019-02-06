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اثيوبيا تكذّب تقارير محلية تحدثت عن تهديدها بقطع العلاقات مع السودان

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الخرطوم 6 فبراير 2019- نفت الحكومة الإثيوبية رسميا الأربعاء تقارير صحفية تحدثت عن تلويحها بقطع العلاقات مع السودان ما لم يحكم السيطرة على حدوده لمنع تهريب الأسلحة.

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وزير الخارجية الاثيوبي وركنه جيبيهو

وقال السفير الاثيوبي لدى الخرطوم شيفارو جارسو في بيان صحفي إنه يشعر بالقلق ازاء التقرير الخاطئ الذي نشرته صحيفة (ريبورتر) الاثيوبية الاسبوعية في الثاني من فبراير وايرادها خبرا بعرض وزير الخارجية ورقنى قبيهو لأداء الوزارة نصف السنوي على مجلس النواب.

وأضاف " للأسف، الخبر الذي ذكر ان اثيوبيا ربما تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع السودان بسبب تهريب الاسلحة، تم تفسيره على النحو الخاطئ من المراسل الصحفي ".

وأفد الدبلوماسي الاثيوبي أن وزارة الخارجية طلبت من المراسل الصحفي رسميا ان تصحيح الخبر والاعتذار عن الخطأ الذي وقع فيه، وهو ما تم بالفعل.

وأوضح السفير أن اثيوبيا والسودان يربطهما نيل واحد وعلاقات اسرية متجذرة تجمع بين شعبي البلدين، كما ان العلاقة بين حكومتي البلدين تنمو بقوة أكثر من ذي قبل.

وأكد التزام بلاده بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين , اللذان يعملان سويا لمكافحة تهريب الاسلحة ويبذلان الجهود لدعم القطاعات المختلفة التي تؤدى بدورها الى التكامل الاقتصادي بالإقليم بما في ذلك الاستغلال العادل لمياه النيل.



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