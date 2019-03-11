اجتماعات أمنية رفيعة المستوى بين السودان واثيوبيا في الخرطوم

الخرطوم 11 مارس 2019- التأمت في الخرطوم على مدى يومين اجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الأثيوبية المشتركة على مستوى الخبراء لتنعقد الثلاثاء بمشاركة رؤساء الأركان في البلدين.

اجتماعات الخبراء العسكريين في السودان واثيوبيا تختتم بالتوقيع على المحضر قبل تقديمه لرؤساء الأركان .. الإثنين 11 مارس 2019 (سونا)

وقالت وكالة السودان للأنباء إن الاجتماعات العسكرية المشتركة التي تنعقد في جولتها الثامنة عشر من 10 -13 مارس الجاري تبحث الجولة حزمة من القضايا المتعلقة بتطوير علاقات التعاون العسكري والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما تناقش القضايا الأمنية وتفعيل الآليات المتصلة بها وتأمين الحدود ومكافحة التهريب والجرائم العابرة وقضايا حفظ السلام.

وأنهى فريق الخبراء من الجانبين أعماله الاثنين بالتوقيع على محضر المباحثات توطئة لتقديمه لاجتماع رؤساء الأركان.

ووقع عن الجانب السوداني الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا نائب رئيس أركان القوات البرية للتدريب؛ وعن الجانب الأثيوبي رئيس مجموعة الخبراء الجنرال فسها كيدانو مدير إدارة العمليات المشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة السابعة عشر لاجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الأثيوبية المشتركة كانت قد انعقدت في أبريل من العام المنصرم 2018 م بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.