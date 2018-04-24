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اجتماعات بالخرطوم لمشروع الربط الكهربائي بين السودان ومصر

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الخرطوم 24 أبريل 2018- بدأت في الخرطوم الثلاثاء مباحثات فنية بين وزارة الكهرباء السودانية، ونظيرتها المصرية، لتحضير (خارطة طريق) لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المشترك بين البلدين.

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مباحثات فنية في الخرطوم للربط الكهربائي بين السودان ومصر

واتفق وزيرا الكهرباء والموارد المائية في البلدين، مطلع هذا الشهر على عقد جلسات مشتركة لاستكمال اجراءات الربط الكهربائي.

وأكد وكيل وزارة الكهرباء السوداني موسى عمر "جاهزية الدراسات المتصلة بالجوانب الفنية لمسار الخط الناقل بين البلدين"، وتوقع اكتمال الربط في غضون أربعة أشهر من الآن.

وأفاد في تصريح صحفي، الثلاثاء أن الاجتماع وقف على بحث الجداول الزمنية للمراحل التنفيذية وتبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للكهرباء بين السودان ومصر لاستيعاب أكبر سعات كهربائية ممكنة بين البلدين.

وقال إن الربط الكهربائي بين البلدين يعمل على استقرار الشبكات ويفتح آفاق الاستثمار المشترك لا سيما في الطاقات المتجددة.

من جانبه أشار نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أسامة عصر، إلى أهمية الربط الكهربائي بين السودان ومصر في ظل زيادة الطلب على الطاقة.

وقال إن "الربط المشترك يعزز من أواصر الأخوة بين الشعبين".

وكان وزير الكهرباء والطاقة المصري، محمد شاكر، وصل الخرطوم مطلع أبريل عشية فشل مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر واثيوبيا، وانخرط فور وصوله في اجتماعات مكثفة مع نظيره السوداني، معتز موسى.

واتفق الجانبان على ضرورة استكمال اجراءات الربط الكهربائي بين البلدين وعقد الجلسات الفنية اللازمة لتفعيل ذلك".



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