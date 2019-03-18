اجتماعات رفيعة المستوى بين السودان وقطر في الدوحة

الخرطوم 18 مارس 2019- تلتئم بالعاصمة القطرية الدوحة، اجتماعات اللجنة العليا السودانية القطرية المشتركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السوداني، محمد طاهر ايلا، ورئيس مجلس الوزراء القطري، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، خلال 21-24 مارس الجاري.

محمد طاهر ايلا

وقال سفير السودان بالدوحة، فتح الرحمن علي، لـ "الشروق" الإثنين، إن الاجتماعات تأتي بمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين، وستناقش جملة من القضايا وبرامج العمل دعماً لمسيرة علاقات البلدين المتطورة وتحقيق المصالح المشتركة بين الشعبين.

وأضاف السفير" في ختام الاجتماعات سيتم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

وأوردت" الشروق"، أن الاجتماعات ستبدأ بلجان الخبراء نهاية هذا الأسبوع لمراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المقدمة أمام اللجنة العليا.

يُشار إلى أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر ايلا، في الاجتماعات المشتركة بين السودان وقطر، تأتي تعزيزاً للعلاقات الثنائية.

كما أن زيارته للدوحة هي الأولى خارج البلاد، عقب توليه منصب رئاسة الحكومة الشهر المنصرم.