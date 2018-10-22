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اجتماعات سودانية مصرية تمهيدا لقمة البشير ـ السيسي بالخميس

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الخرطوم 22 أكتوبر 2018 ـ تبدأ في الخرطوم الثلاثاء اجتماعات اللجنة الفنية السودانية المصرية المشتركة للتحضير لاجتماعات اللجنة الوزارية التي تلتئم قبل اجتماع القمة بين رئيسي البلدين المقرر الخميس المقبل.

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البشير يستقبل السيسي ـ مطار الخرطوم 19 يوليو 2018 (صورة لسونا)

ويصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى الخرطوم، الخميس، في زيارة ليوم واحد يلتقي خلالها الرئيس المشير عمر البشير، ويجري مباحثات في إطار اللجنة الرئاسية العليا المشتركة بين البلدين.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية في الخرطوم بابكر الصديق، الاثنين إن اللجنة الفنية تضم ممثلين لأكر من 13 وزارة في البلدين إضافة لهيئات أخرى.

وأضاف في تصريح صحفي "ستبحث اللجنة عدداً من مشروعات الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وعلى رأسها مشروعات الربط الكهربائي وربط السكة حديد في البلدين، وذلك في إطار استراتيجية البلدين للارتقاء بعلاقاتهما لمرحلة التكامل الشامل".

وفي تصريحات سابقة قال سفير السودان لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم إن القمة المرتقبة بين الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي "تأتي والعلاقات الثنائية في أفضل حالاتها".

وأشار الى أن اجتماع الرئيسين سيبحث سبل ووسائل تعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات وجعلها نموذجا للتعاون والتكامل في العالمين العربي والأفريقي.

وأضاف "تركز القمة على قيام مشروعات كبرى في مجالات الربط الكهربائي والحديدي وعبر وسائط النقل الاخرى بجانب مشروعات الامن الغذائي والبنيات الاساسية والصناعات والتجارة والاستثمار ومجالات الثقافة والتعليم وغيرها".

وتوقع السفير توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية خلال القمة المنتظرة.

من جهتها قالت وزارة التجارة المصرية، الإثنين، إن حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر بلغ 320,480 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري.



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