اجتماعات للحوار والتشاور السياسي بين السودان وألمانيا في برلين

الخرطوم 22 أكتوبر 2018- التأمت في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الألمانية الاثنين اجتماعات لجنة التشاور والحوار الاستراتيجي بين السودان وألمانيا لبحث علاقات البلدين وكيفية تعزيزها.
- اجتماع لجنة التشاور السياسي بين السودان والمانيا في برلين ..الإثنين 22 أكتوبر 2018
ونقل المتحدث باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق عن رئيس الجانب الألماني في المحادثات مدير عام العلاقات السياسية بوزارة الخارجية فيليب أكرمان قوله إن السودان بات خلال السنوات الخمس الأخيرة واحدا من أهم الشركاء لبلاده في إقليم شرق أفريقيا.
وأشار الى أنهم عمدوا خلال هذه الدورة إلى توسع أفقي في تشكيل الجانب الألماني الذي يمثل 4 وزارات أخرى بخلاف الخارجية من بينها وزارتي الاقتصاد والطاقة والتعاون الاقتصادي والتنموي من منطلق الحرص على ترقية التعاون الاقتصادي مع السودان من خلال القطاع الخاص في البلدين.
وطبقا للمتحدث فإن الجانب الألماني أشاد خلال جلسة المحادثات الرسمية التي ترأس الجانب السوداني فيها مدير عام التعاون الدولي عمر صديق، بجهود السودان في احلال السلام بدولة جنوب السودان، وابدى الاستعداد لدعم هذه الجهود.
وأضاف الصديق في تصريح صحفي " كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التنسيق بين البلدين والدور المنتظر من ألمانيا في دعم الانتقال من العون الإنساني إلى التنمية في دارفور، خاصة بعد شغلها عضوية مجلس الأمن غير الدائمة مطلع العام المقبل، ودعم استكمال انسحاب يوناميد، ودفع العملية السلمية في السودان".
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