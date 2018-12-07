اجتماعات وزارية بين السودان وأوغندا تخلص إلى توقيع اتفاقات

الخرطوم 7 ديسمبر 2018 ـ عقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا يوم الجمعة اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان وأوغندا التي خلصت إلى حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
- وزيرا خارجية السودان وأوغندا يوقعان اتفاقيات مشتركة ـ كمبالا 7 ديسمبر 2018
وبحسب المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير بابكر صديق في بيان فإن الجانبين وقعا على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية بين البلدين في مختلف المجالات.
وترأس وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد الجانب السوداني، بينما ترأس وزير الخارجية الأوغندي سام كونتيسا جانب بلاده.
وأثنى وزير الخارجية الأوغندي بمستوى التطور في العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة والتقارب الكبير في مواقف البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال الدرديري محمد أحمد إن "إنعقاد اللجنة الوزارية بعد انقطاع دام لأكثر من عشرة أعوام يعد معلماً هاماً في مسيرة العلاقات بين البلدين، حيث استضاف السودان آخر اجتماع للجنة في الخرطوم عام 2017".
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