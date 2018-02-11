اجتماع أمني حدودي بين السودان وأثيوبيا لتبادل المعلومات

الخرطوم 11 فبراير 2018- بحث اجتماع أمني بين مسؤولين في اقليم (بني شنقول) الاثيوبي وولاية النيل الأزرق السودانية الحدودية، التوقيع على مذكرة مشتركة بشأن تبادل المعلومات وتسليم المجرمين والحد من تجارة الأسلحة والمخدرات ومكافحة التهريب والإتجار بالبشر.

واستقبلت رئاسة شرطة ولاية النيل الأزرق بمدينة الدمازين، الأحد، وفد شرطة الإقليم الاثيوبي في محاولة لتنشيط الاجتماعات التشاورية المشتركة وتطوير وترقية العلاقات الحدودية في مجال التنسيق والتعاون الأمني بين الطرفين.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن الاجتماع تناول التوقيع على مذكرة مشتركة تحتوي على القضايا التي تهم الجانبين على رأسها تبادل المعلومات وتسليم المتهمين وتجارة الأسلحة والمخدرات والتهريب والإتجار بالبشر".

وأكد مدير شرطة ولاية النيل الأزرق اللواء محمد النذير عبد الله لدى مخاطبته الاجتماع، حرص شرطة الولاية على أهمية تعميق وتمتين العلاقات مع شرطة (بني شنقول) من خلال استمرار الاتصالات بين الجانبين وضرورة إيجاد آلية تنسيقية لإقامة مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات المشتركة.

ودعا النذير إلى "ضرورة مضاعفة الجهود لترقية واستدامة العلاقات بين الجانبين والوقوف على المشاكل الحدودية بين الولاية والاقليم الاثيوبي"، مؤكدا عمق العلاقات بين الجانبين والتي تميزت بالتعاون والترابط.

من جهته أكد نائب المدير العام لشرطة (بني شنقول) العقيد شرطة عبد العظيم محمد حرص الجانب الإثيوبي على دعم وتطوير العلاقات بين الجانبين في مجالات التنسيق والتعاون الأمني، لافتاً إلى أن "الزيارة جاءت لتبادل الأفكار والمعلومات بين الجانبين".