اجتماع أوروبي موسع لمناقشة الأوضاع في السودان

الخرطوم 2يونيو 2019 - عقد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء اجتماعاً موسعاً نظمه قسم العلاقات الخارجية لمناقشة الأوضاع في السودان في أعقاب تعطل نقل السلطة للمدنيين بعد ثلاثة شهور من الإطاحة بالبشير.
ومضى شهراً كاملاً على توقف المفاوضات المباشرة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، بعد فض اعتصام المجتجين امام قيادة الجيش بالقوة المفرطة مما خلف فوق المائة قتيل.
وشارك في اجتماع الاتحاد الأوروبي ممثلاً لتجمع المهنيين السودانيين في الاجتماع حيث أحاط المشاركون في الاجتماع برؤيته التجمع لحل الأزمة السودانية، بجانب ما أسماها عراقيل توضع في طريق التفاوض مع المجلس العسكري.
وقال التجمع في بيان تلقته (سودان تريبيون) إن ممثلاً له خاطب الثلاثاء ممثلين عن ١٩ دولة عضواً في الاتحاد الأوربي خلال اجتماع موسع نظمه قسم العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوربي لمناقشة الأوضاع في السودان.
وأوضح أن ممثله استعرض في مداخلته الأوضاع بالسودان في ظل التطورات منذ ١١ أبريل الماضي وبتركيز على مغزى تظاهرات ٣٠ يونيو وتأثيراتها على الوضع السياسي.
وأضاف "كما تطرق للمصاعب التي تواجهها عملية التفاوض مع المجلس العسكري والعراقيل التي توضع في طريق الوساطة ورؤية تجمع المهنيين لكيفية تجاوز الأزمة الحالية".
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش موقف الاتحاد الأوربي من التطورات في السودان وضرورة انتقال السلطة للمدنيين وربط أي مساعدات تقدم للسودان بذلك.
وأكد أن المشاركون شددوا على دعم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد المسؤوليات في جريمة فض الاعتصام.
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