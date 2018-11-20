 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018

اجتماع إقليمي في الخرطوم لصد الأوبئة العابرة للحدود

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 20 نوفمبر 2018 ـ بدأ في الخرطوم، الثلاثاء، اجتماع إقليمي بمشاركة خمس دول يعنى بوضع المنطقة التي يقع فيها السودان والدول المجاورة في موقع متقدم في التعامل مع الأوبئة ومهددات الصحة العامة العابرة للحدود.

JPEG - 50.9 كيلوبايت
نعيمة القصير وأبو زيد مصطفى ورياك قاي في الاجتماع الإقليمي الأول لتعزيز التعاون الصحي عبر الحدود ـ الخرطوم 20 نوفمبر 2018

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسودان نعيمة القصير إنه ولأول مرة منذ عشرين عاما يجتمع الإقليمان الأفريقي والعربي للحديث عن الأمن الصحي عبر الحدود بحضور هذه الدول.

وأبانت القصير أن التمتع بالصحة أحد الحقوق للبشر بدون تمييز ديني أو اقتصادي أو غيره وتعهدت بمتابعة المداولات من قبل المنظمة مشيرة إلى أن الاجتماعات ستكون دورية وأن اجتماع الخرطوم لن يكون النهاية.

ونظم الاجتماع الإقليمي الأول لتعزيز التعاون الصحي عبر الحدود بين السودان ودول الجوار وزارة الصحة السودانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (إقليمي شرق المتوسط وأفريقيا) تحت شعار (الأمن الصحي على الحدود) بمشاركة وزراء الصحة بدول جنوب السودان وإثيوبيا وليبيا ومصر وتشاد، إلى جانب ممثلين للهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد وزير الصحة السوداني محمد أبو زيد لدى مخاطبته فاتحة الاجتماع التزام السودان بدعم التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز الأمن الصحي.

وقال إن الاجتماع يأتي في إطار طرح التحديات الثنائية بين السودان ودول الجوار وكل على حدى، كما يعني بجعل المنطقة التي يقع فيها السودان والدول المجاورة في موقع متقدم من حيث التعامل مع الأوبئة ومهددات الصحة العامة العابرة للحدود.

وكشف أبو زيد عن أن الاجتماع يهدف إلى تحليل الوضع الحالي للتحديات التي تواجه الصحة العامة وذات الصلة بالحدود ومناقشة عوامل القوة والتحديات وفرص التعاون عبر الحدود لمواجهة هذه التحديات وآليات التعاون في المستقبل، فضلا عن اعتماد إعلان الخرطوم لدعم تحديات الصحة العامة عبر الحدود وسبل التعاون.

وقال إن دول المنطقة تواجه تحديات تتمثل في العوامل الطبيعية، نزوح المواطنين، الصراعات المحلية، الأوبئة وهجرة المواطنين.

ونوه إلى أن ذلك يلقي بظلاله على عمل وفاعلية الأنظمة الصحية في جميع الدول المعنية بما فيها السودان والذي ظل يستضيف آلاف المهاجرين من دول الجوار ما يخلق تحديات في الموارد المادية البشرية والبنى التحتية.

وأقر بمعاناة السودان من الأوبئة السنوات الثلاث الأخيرة والتي واجهت كذلك دول الجوار ومثلت تحدياً عبر الحدود ما يتطلب العمل المشترك والاستعداد والترصد والاستجابة لكل مخاطر الصحة العامة.

من جانبه قال ممثل وزراء الصحة بدول الجوار رياك قاي وزير الصحة بدولة جنوب السودان، إن حركة السكان بين البلدين تلقي بعبء على وزارات الصحة.

وأشاد برعاية السودان للنازحين من الجنوب وعدم إغلاق الحدود وكل من لجأ، وأضاف أن ذلك يشكل عبئا كبيرا على وزارة الصحة الاتحادية في السودان والتي تحملت المسؤولية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

أهل المعارضة مرة أخرى 2018-11-19 17:47:11 بقلم : محمد عتيق المتأمل في الحالة السياسة السودانية يلاحظ ان تحركات ومواقف قوي المعارضة - في اغلبها - هي اما : ردود افعال علي افعال الحكومة وحزبها الحاكم ، مثلاً الحكومة تعلن عن انتخابات فتهرول احزاب المعارضة بالتعليق (...)

رؤساء التحرير: موظَّفُو أَمْن ؟ 2018-11-17 14:29:37 بقلم : سلمى التجاني عندما وصف مدير جهاز الأمن والمخابرات الصحافيين الذين ذهبوا لإحدى الدول العربية بأنهم مشروع عمالةٍ وتجنيد، لم يدُر في خلدِ أسوأ الناس ظنَّاً أن تكون الخطوة القادمة هي استمارة رؤساءالتحرير، التي وزَّعَها (...)

استقالة الفريق عبد العزيز الحلو: حقائق وظنون! 2018-11-15 14:32:49 بقلم : الواثق كمير kameir@yahoo.com تقدم نائب رئيس الحركة الشعبية/شمال، الفريق عبد العزيز آدم الحلو، باستقالته إلى مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، فى 6 مارس 2017. حفزني نشر الاستقالة على الملأ للشروع في كتابة مسودة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.