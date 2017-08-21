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اجتماع بين البشير واللجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الأربعاء

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الخرطوم 21 أغسطس 2017- يلتقي الرئيس السوداني، عمر البشير، الأربعاء المقبل، اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار، لمناقشة سير التنفيذ والوقوف على ما تبقى في جدول تنفيذ المخرجات.

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البشير يتسلم توصيات الحوار المجتمعي من حسين أبو صالح.. تصوير : كمال عمر

ويأتي الإجتماع بعد أزمة حادة نشبت بين "نواب الحوار" بالبرلمان بسبب تنفيذ المخرجات، حيث انتقد بعض النواب سير التنفيذ وطالبوا بتكوين لجنة لإعداد مصفوفة وبرنامج بالمخرجات لتنفيذها، معتبرين مشاركتهم بالبرلمان "بلا قيمة" ما لم يصحبها تنفيذ كامل لتوصيات الحوار.

وبعد حوار امتد لثلاث سنوات بين قوى سياسية وحركات مسلحة، ليس بينها الأحزاب الرئيسية في المعارضة، ولا الحركات التي لا زالت تقاتل الحكومة، خلص مشروع الحوار الوطني السوداني الى حزمة من التوصيات والمخرجات ينبغي استكمالها بتعديل بعض القوانين في البرلمان، على رأسها قانون الأمن الوطني، بما يكفل اشاعة الحريات العامة والحريات السياسية، كما تدعو المخرجات الى وقف الحرب واصلاح العلاقات الخارجية علاوة على معالجة الضائقة الاقتصادية.

وقال عضو اللجنة التنسيقية العليا لتنفيذ مخرجات الحوار، عثمان ابو المجد، لـ (سودان تربيون) الإثنين، إن إجتماع بين أعضاء اللجنة والرئيس البشير سيلتئم الأربعاء بشأن مناقشة قضايا المخرجات وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وما ينتظر تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى بعض النقاط التي تم تنفيذها من المخرجات، بينها التعديلات الدستورية، وتعيين حكومة الوفاق الوطني على المستوى التنفيذي والتشريعي، بجانب رئيس مجلس الوزراء، معتبراً ذلك تنزيل لمخرجات الحوار على أرض الواقع.

وأوضح أن اللجنة ستقدم خلال الاجتماع تقريراً شاملاً حول سير تنفيذ مخرجات الحوار، متضمناً ما جرى تنفيذه وما ينتظر.



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