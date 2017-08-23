اجتماع بين (الحلو) وآلية الوساطة الإثنين بأديس أبابا

الخرطوم 23 أغسطس 2017- أعلنت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، برئاسة ثامبو امبيكي، عقد اجتماع على مستوى الخبراء مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، برئاسة عبد العزيز الحلو، في العاصمة الأثيوبية الأسبوع المقبل.

عبدالعزيز الحلو (رويترز)

ويعد الإجتماع الأول من نوعه بين الوساطة و"الحلو" منذ توليه رئاسة الحركة الشعبية، في أعقاب خلافات داخلية عميقة إنتهت إلى إقالة رئيس الحركة مالك عقار ،وأمينها العام، بجانب حل لجان التفاوض وسحب الملف من ياسر عرمان.

وقال رئيس مكتب اتصال الإتحاد الأفريقي بالخرطوم، محمود كان، في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية الأربعاء، إن الوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو امبيكي ستجتمع لأول مرة مع ممثلي الحركة الشعبية مجموعة عبد العزيز الحلو منذ الانقسامات التي حدث مؤخراً.

وأضاف "بداية الاجتماعات ستكون الإثنين المقبل بأديس أبابا"، مشيراً إلى أن وفد (الشعبية) يتكون من ست أعضاء برئاسة د. أحمد عبد الرحمن.

وذكر المسؤول الافريقي، أن الآلية ستستمع خلال الإجتماع إلى تنوير من وفد "الشعبية" بخصوص الوضع الداخلى والإنقسامات التى حدثت مؤخراً داخل الحركة، فضلاً عن رؤية الحركة برئاسة عبد العزيز الحلو حول عملية السلام والمفاوضات مع الحكومة.

وأكد أن الالية الافريقية ستسمر في جهودها لإحلال السلام والإستقرار بالسودان.