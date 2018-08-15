اجتماع تمهيدي لـ (نداء السودان) يناقش عقد مؤتمر للمعارضة في الداخل

باريس 15 أغسطس 2018- بدأت قوى (نداء السودان) الأربعاء اجتماعات تمهيدية في العاصمة الفرنسية، ناقشت ضمن أجندة أخرى عقد مؤتمر جامع لقوى المعارضة داخل السودان.

فاتحة اجتماعات (نداء السودان) في باريس ـ 24 مايو 2018 (صورة لسودان تربيون)

وينتظر وصول رئيس التحالف الصادق المهدي الى باريس قادما من عمان، خلال الساعات القادمة للحاق باجتماعات المجلس الرئاسي التي ستلتئم يومي 18 – 19 أغسطس الجاري.

وقال أمين الإعلام صلاح جلال في بيان صحفي تلقته (سودان تربيون) إن المكتب التنفيذي للتحالف عقد اجتماعا سادته روح وفاقيه وحماس كبير للدفع بنداء السودان، بمشاركة الأمين العام ونائبه في الداخل وبقية الأمناء.

وأضاف " ناقش الاجتماع توصية المجلس القيادي بعقد مؤتمر جامع لقوى المعارضة في الداخل يشمل المجتمع المدني والنازحين والمجموعات المطلبية المختلفة من شباب وطلاب ومرأة والمتضررين من السدود والمهنيين بالإضافة للقوى السياسية".

كما استمع الاجتماع لكلمة الأمين العام، مني أركو مناوي وناقش التقييم للوضع السياسي الراهن في البلاد، بالوقوف على عمق الأزمة الاقتصادية والكوارث البيئية وانتهاك النظام لدستوره الساري لترشيح رئيسه لدورة سابعة.

وبحسب جلال فإن الاجتماع أجاز الأجندة المطلوب مناقشتها خلال اليومين القادمين كما بدأ في إجازة البرامج التنفيذية للأمانات المختلفة.