 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 11 كانون الأول (ديسمبر) 2017

اجتماع رئاسي رابع يبحث إجراءات ضبط سعر الصرف

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 11 ديسمبر 2017- أقر اجتماع بالقصر الرئاسي في الخرطوم، الاثنين، تشكيل لجنة وزارية عليا لمراجعة المشاريع الاستثمارية وما تم تنفيذه فيها، كما وقف الاجتماع على تنفيذ إجراءات ضبط سعر الصرف.

JPEG - 70.3 كيلوبايت
وزير المالية السوداني عثمان الركابي .. تصوير كمال عمر

وترأس عمر البشير الاجتماع الرابع لضبط سعر الصرف ومواجهة تراجع الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

ودعا الرئيس السوداني في نوفمبر الماضي لأول اجتماع موسع بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومدير جهاز الأمن والمخابرات وعدد من المسؤولين لبحث تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار.

وقال وزير المالية محمد عثمان الركابي، أن الاجتماع الذي عقد الاثنين، قرر تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة، وزير شئون رئاسة الجمهورية، فضل علي الله فضل، لمراجعة المشاريع الاستثمارية وما تم تنفيذه فيها.

وأضاف، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع استعرض موقف القرارات السابقة ومدى تنفيذها، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية التي اتخذت بشأن ضبط سعر الصرف أسهمت بصورة إيجابية على مجمل أداء الاقتصاد.

وأصدرت الحكومة قرارات مشددة لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار، وقررت توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسيل الاموال وتمويل الارهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين في النقد الأجنبي خارج الدوائر الرسمية – السوق السوداء-، وتصل عقوبات هذه التهم للإعدام والسجن المؤبد.

وأعلن الوزير تخصيص عددٍ من المصارف وفتح نوافذ لها لصرف تحويلات المغتربين بالعملة المطلوبة كما أقر فتح حسابات للأشخاص بالداخل بالعملة الأجنبية يصرفونها متى أرادوا بالعملة التي يريدونها.

اتهامات للحكومة

من جهة أخرى حمل وزير سابق الحكومة السودانية مسؤولية تراجع الجنيه امام الدولار، لشرائها العملة من السوق الموازي لاستيراد البترول.

وقال وزير المالية الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود الإثنين إن " مشاكل الاقتصاد بالبلاد تعود إلى شراء الحكومة الدولار من السوق الاسود لاستيراد البترول مما أدي الى تدهور الجنيه".

وأفاد لدى التداول حول تقرير لجنة الطاقة الخاص ببيان وزارة النفط بالبرلمان ان اسباب العجز في الميزان التجاري هي واردات الجازولين وغاز الطبخ اضافة للبنزين، مطالبا، بإعادة جدولة مديونيات البلاد مع الشركات العاملة في البترول ومعالجة المشاكل معها.

ووصف الحلول الواردة في بيان الوزارة بـ "الضعيفة"، وقال: "يجب ان لا يكون طموحنا انتاج 37الف برميل فقط، قبل الانفصال كان الانتاج 120 ألف برميل في اليوم. تدني عقب الانفصال الى 88 ألف برميل".

من جهته طالب رئيس المجلس الوطني ابراهيم احمد عمر وزارة النفط بوضع حلول لمديونيات الشركات الصينية، مؤكداً ان البحث عن شركاء جدد يطلب وقتا ومعلومات وحسابات اخري.

وقال " يجب ان لا نترك المستثمرين بالبلاد وشركاء حرصوا على الاستثمار وصداقات انشأت منذ القدم على امل صداقات واستثمارات من دول أخرى".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

القرار الخطيئة 2017-12-07 20:50:12 بقلم: الصادق المهدي إنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فالرئيس الامريكي في فترة وجيزة صنف نفسه عنصرياً، إثنياً، وعدواً دينياً للمسلمين، وجهولاً بمسؤولية البشر عن سلامة البيئة، وقدم برهاناً ساطعاً بخطر خلو الذهن السياسي (...)

الكارثة والفرصة في اليمن 2017-12-06 19:18:26 بقلم: الإمام الصادق المهدي قُـتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، رحمه الله وأحسن عزاء أسرته وحزبه وأهلنا في اليمن، فقتلى طرفي الحرب الأهلية خسارة للوطن اليمني الجريح. (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ). (...)

صباح الخير.... الانتخابات 2017-12-06 06:23:07 مبارك أردول لا مجال للتخبي خلف الإجابات الكسولة والجاهزة (مقاطعين وحردانين )، النظام معروف هو نظام مستبد وشمولي، والمعارضة ماعندها حاليا برنامج مشترك بأنشطة يومية تصب في مصلحة التغيير، فالتغيير لن يأتي من السماء بل يجب أن (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.