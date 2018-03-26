اجتماع طارئ لوزراء خارجية (إيقاد) لإنعاش سلام دولة الجنوب

الخرطوم 26 مارس 2018 ـ ترأس وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الإثنين بأديس أبابا الاجتماع الطارئ لانعاش عملية السلام بجنوب السودان.

وزير الخارجية ابراهيم غندور

وبدأت بمقر الاتحاد الأفريقي باديس ابابا صباح الإثنين اجتماعات الدورة غير العادية للمجلس الوزاري للإيقاد، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإيقاد، وحضر الجلسة الافتتاحية ممثلون عن الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، الترويكا وشركاء الإيقاد.

وبحسب نائب المتحدث باسم الخارجية السودانية جعفر سومي، فإن النقاش تركز حول السبل الكفيلة بدفع مسار تحقيق السلام بجنوب السودان عبر مبادرة تنشيط اتفاق السلام التي ستستأنف المرحلة الثانية منها بالتركيز على قضايا الحكم والترتيبات الأمنية.

ووقعت الأطراف الجنوبية المتنازعة نهاية ديسمبر الماضي اتفاق وقف العدائيات لكن الاتفاق لم يصمد لتجدد الاشتباكات عدة مرات مما وضع الاتفاق في اختبار صعب.

إلى ذلك التقى وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور، برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، وقدم له الدعوة للمشاركة في القمة التدشينية للتجمع الاقتصادي للقرن الأفريقي التي ستستضيفها الخرطوم في أبريل القادم.

وبحسب المتحدث فإن فكي أكد مشاركته في القمة، وأثنى على تعاون السودان مع الاتحاد الافريقي وانخراطه بقوة في القضايا التي تهم القارة الأفريقية.