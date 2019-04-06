اجتماع طارئ لقيادي (الوطني) واللجنة الأمنية العليا برئاسة نائب البشير

الخرطوم 6 أبريل 2019- عقد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني في السودان اجتماعا طارئا ليل السبت لمناقشة تطورات الأوضاع في أعقاب تصاعد الاحتجاج الشعبي واعتصام المتظاهرين بمقر القيادة للعامة للجيش للمطالبة برحيل النظام، كما عقدت اللجنة الأمنية العليا اجتماعها برئاسة النائب الأول للرئيس.

أحمد هارون

وخلص اجتماع قيادي الحزب بحسب رئيسه المفوض أحمد هارون الى ضرورة التعامل مع الأحداث الراهن بحكمة لتجنيب البلاد أي انزلاق أمني ومنع اتساع دائرة العنف.

وأشاد هارون بتعامل القيادة السياسية والأجهزة الأمنية الحكيم تجاه حشود السبت.

وجدد رئيس الحزب بالوكالة التمسك بالانتخابات كسبيل أوحد متوافق عليه لإحداث التغيير

بدوره أكد وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة حسن إسماعيل، السبت، تمسك الحكومة بنهج الحوار.

وامتدح في تصريح صحفي، "الروح الوطنية" التي تعاملت بها القوات النظامية مع المتظاهرين الذين تجمعوا في القيادة العامة.

وأضاف" رغم التعبئة العالية والشحن الكبير الذي قامت به المعارضة، مستغلة رمزية ذكرى ٦ أبريل إلا أن منهج الأجهزة الحكومية وجد ارتياحاً واحتراماً من المواطنين".

وأكد إسماعيل أن اللجنة الأمنية برئاسة النائب الأول للرئيس عقدت اجتماعا "روتينيا" رافضا ربطه بالتطورات الحالية.