اجتماع فوق العادة لمجلس الوزراء السوداني يقرر حول إعداد الدستور

الخرطوم 13 أبريل 2018 ـ علمت "سودان تربيون" أن اجتماعا فوق العادة لمجلس الوزراء السوداني يوم الأحد سيبحث تقريرا حول سير إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، وينتظر أن يسفر عن قرارات تتعلق بإعداد دستور دائم.

مجلس الوزراء السوداني ـ إرشيفية

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة عن وزير الإعلام وعضو اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار، أحمد بلال، قوله إن اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني ستعقد اجتماعا برئاسة عمر البشير رئيس الجمهورية نهاية أبريل الجاري لتشكيل اللجنة العليا للدستور واعتماد المرجعيات الخاصة بصناعة وإعداد دستور دائم للبلاد.

لكن عضو اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار، تاج الدين بانقا، نفى لـ "سودان تربيون" علمهم بأي اجتماع سيعقد نهاية الشهر الجاري.

وقال بانقا "لم يحدد اجتماع ولا أجندة.. من الغريب تحديد أجندة الاجتماع قبل انعقاده".

وأكد أن اجتماعا فوق العادة لمجلس الوزراء سيبحث صباح الأحد القادم تقريرا أعدته لجنة السياسات حول مصفوفة توضح سير إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، "ما تم تنفيذه وما لم ينفذ".

وحول ما إذا كان الاجتماع سيبحث في تشكيل لجنة إعداد الدستور قال بانقا إن "الاجتماع سيستعرض تنفيذ مخرجات الحوار.. ما يلي الدستور سيناقش في اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني المشكلة من 18 عضوا يمثلون أحزاب الحوار".

لكن مصادر عليمة أكدت لـ "سودان تربيون" أن اجتماع مجلس الوزراء سيعلن قرارات تتعلق بتشكيل لجنة لصياغة وإعداد دستور دائم.

وتمت دعوة رؤساء تحرير الصحف ومدراء القنوات الفضائية والإذاعات لتغطية جلسة مجلس الوزراء.

وقال وزير الإعلام للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الجمعة، إن اطلاق سراح المعتقلين وبدء المشاورات مع الحركات المسلحة ببرلين منتصف أبريل يهدف للتوصل لتفاهمات مشتركة حول قضايا الدستور وتحقيق السلام.

وأوضح أن معظم القوى السياسية توافقت على وضع الدستور الدائم قبل 2020 مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد حراكاً كثيفاً للتوافق مع جميع أهل السودان.