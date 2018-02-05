اجتماع لوزيري خارجية ورئيسي مخابرات السودان ومصر بالقاهرة

الخرطوم 5 فبراير 2018 ـ قالت الخارجية المصرية إن وزيري خارجية السودان ومصر ورئيسي جهازي المخابرات العامة بالبلدين سيجتمعون في القاهرة يوم الخميس لبحث العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن قضايا إقليمية.

غندور وشكري أثناء محادثات بالقاهرة ـ صورة إرشيفية من اعلام وزارة الخارجية السودانية

وبين السودان ومصر عدة ملفات عالقة منها الموقف حيال سد النهضة الإثيوبي والنزاع الحدودي على مثلث حلايب المشاطئ للبحر الأحمر والذي تسيطر عليه مصر منذ 1995.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان، الأحد، تلقت رويترز نسخة منه "القاهرة سوف تستضيف يوم الخميس 8 فبراير الجاري اجتماعا رباعيا لوزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن الاجتماع الرباعي سيسبقه اجتماع بين وزيري الخارجية واجتماع بين رئيسي جهازي المخابرات ويليه مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن اجتماع الخميس في القاهرة سيعقد تنفيذا لتوجيهات أصدرها الرئيسان عمر البشير وعبد الفتاح السيسي عقب محادثاتهما في أديس أبابا أخيرا.

وأضاف أن الرئيسين اتفقا في أديس أبابا على إنشاء "آلية تشاورية رباعية" بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات بالبلدين في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينهما.

وتوترت العلاقات بين الخرطوم والقاهرة لحد سحب السفير السوداني بغرض التشاور، على خلفية ملفات عالقة على رأسها النزاع الحدودي بين البلدين حول حلايب وتباعد المواقف حول سد النهضة الإثيوبي.

وازدادت حدة التوتر بعد هجوم شرس من وسائل الإعلام المصرية على السودان بعد زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم وسواكن على البحر الأحمر أواخر ديسمبر الفائت.