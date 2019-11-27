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اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء الخميس لإجازة 3 قوانين

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الخرطوم 27 نوفمبر 2019- قال عضو التنسيقية المركزية لقوى الحرية والتغيير، عروة الصادق، إن اللجان الفنية، الخاصة بتعديلات مشروعات قوانين تفكيك نظام الإنقاذ، والنظام العام والآداب العامة بالولايات، وبقية القوانين، أكملت تعديلاتها النهائية توطئة لإجازتها في اجتماع مشترك الخميس، بين مجلسا السيادة والوزراء.

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اجتماع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول مجلس السيادة في يوم 19 مايو 2019 (صورة سودان تربيون)

واوضح الصادق، في تصريح لــ"سودان تربيون"، الأربعاء أن اللجان الفنية أجرت كامل تعديلاتها على مشروعات القوانين بما فيها القوانين المتعلقة بتفكيك نظام الإنقاذ، والأمن والشرطة، وبناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة.

وأضاف، "الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة، والوزراء، سيعقد الخميس، لإجازة التعديلات النهائية".

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن يتولى مجلسا السيادة والوزراء في السودان حاليا اختصاص التشريع في البلاد إلى حين تشكيل البرلمان.

وصادق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على مشروع قانون تفكيك "نظام الإنقاذ" متضمنا اجراءات بالعزل السياسي ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته جانب مشروعات أخرى مهمة.



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